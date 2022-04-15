FETÖ elebaşının itirafçı yeğenine indirimli hapis cezasına itiraz

MİT operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan ve itirafçı olan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e, indirim uygulanarak verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen'e verilen cezanın az olduğu belirterek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

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FETÖ/PDY’nin ‘mahrem yapılanmaları’ ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT’in yurt dışında yaptığı operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs 2021de Türkiye’ye getirildi.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni, özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu’nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Gülen hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Gülen’e, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, ‘etkin pişmanlık hükümleri’ uygulanarak 3 yıl 4 aya indirildi. Gülen’in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kararın gerekçesi açıklandı. Soruşturma aşamasında Gülen’in 33 sayfayı bulan itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda da dile getirdiği, sanığın yer, zaman ve kişi göstererek bulunduğu samimi itiraflarına itibar edildiği belirtildi.

Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 221inci maddesi gereği, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı belirtilerek, “Dosya kapsamında bulunan 4 Haziran 2021 tarihli ifade ve teşhis tutanağından sanığın 212 kişiyi teşhis ettiği anlaşılmıştır.

Ayrıca sanığın anlatımlarında bizzat isim, eylem ve yer göstermek suretiyle örgütsel faaliyetlere ve bu yapı içerisinde aktif bulunan kişilere açıklık getirdiği dikkate alındığında, anlatımlarının salt ikrar ötesinde örgütün işlediği suçlar ve üyeleriyle ilgili yeterli açıklamaları da ihtiva ettiğinin kabulü gerekmektedir.

Sanığın verdiği bilgilerin örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu bulunduğu, bu nedenle sanığın cezasından TCK’nın 221/4 maddesi uyarınca yardım ve pişmanlığın niteliği, soruşturma aşamasında yaptığı teşhisler, samimi anlatımları ve mahkememiz huzurundaki ikrarı dikkate alınarak, takdiren 2/3 oranında indirim yapılmasının hakkaniyete uygun olacağı kanaatini varılmıştır” denildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen’e verilen cezanın az olduğunu belirterek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Dilekçede,

“Sanık hakkında ceza tayin edilirken alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerekirken bu uygulanmayarak eksik ceza verilmiştir. Ayrıca sanığın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ve konumu değerlendirildiğinde, ceza indiriminin üst sınırdan uygulanmasının usule aykırı olduğu, bu şekilde fazla indirim yapılarak yine neticeten eksik ceza tayin edilmiştir. Bu nedenle usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunan kararın sanık aleyhine kaldırılması arz olunur” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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