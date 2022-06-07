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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Yayınlanma: 08:42 - 07 Haziran 2022 Güncellenme:
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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY’nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen aktif görevde olan 4’ü yüzbaşı, 3’ü üsteğmen ve 7’si astsubay ile 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi, 5’i sivil olmak üzere toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.  (DHA)

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