Fitre ne kadar, kimlere verilir? Kimlere fitre verilmez?

Ramazan ayının gelmesi ile milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Fitre fiyatı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu yıl fitre ücretinde 12 liralık bir artış gerçekleştirildi. Geçen yıl 28 lira olan fitre bu yıl 40 lira olarak belirlendi.

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Ramazan ayı İslam aleminde yoksulları anlamanın ve onlara yardım etmenin oldukça mühim olduğu bir aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı her aklı başında ve ergenliğe erişmiş Müslüman için farz kılınan fitre zekatının bu yılki miktarını açıkladı.

FİTRE NE KADAR OLDU?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”

Fitre miktarı geçtiğimiz yıl 28 TL olarak açıklanmıştı. (DHA)

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

2019 yılında: 23 TL

2020 yılında: 27 TL

2021 yılında: 28 TL

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.