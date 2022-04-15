Vatandaştan fiyatlardaki artışa ‘balon’ diyen Erdoğan’a davet: Markete gelsin

Vatandaşı canından bezdiren hayat pahalılığını 'köpük', 'müsilaj' ve 'şişkinlik' olarak nitelendirilen iktidarın yeni icadı 'balon' oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz" dedi. Alım gücü dibe vuran halk öfkeli: Markete gelip baksınlar. Nerede balon? İş, aş bekleyen insanları yardım kolileriyle aldatır oldular.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

Yurttaşlar TL’nin tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve her geçen gün artan hayat pahalılığı altında ezilirken; iktidar yetkilileri bu duruma farklı kelimelerle benzetmelerde bulunuyor.

KÖPÜK, MÜSİLAJ, ŞİŞKİNLİK…

Hayat pahalılığı ve yüksek fiyatlar “köpük”, “müsilaj” ve “şişkinlik” gibi ifadelerle nitelenirken son olarak “balon” benzetmesi yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz’ dedi.

İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattık, “Pahalılık sizce bir balon mu?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

İKTİDARIN BİR ELİ YAĞDA, BİR ELİ BALDA

Zeki Aslan: Hayat pahalılığı bir balon değil. İktidarın bir eli yağda, bir eli balda. Vatandaşın ne yiyip içtiği belli değil. Günde bir simit yese bile asgari ücret yetmez.

HEPSİ GAFLET VE DELALET İÇİNDE

Nebahat Başoğlu: “Balon” dediğin zaman patlayacak bir şey mi? Güzel şeyler olmuyor. Ekonomi çok kötü gidiyor. Çocuklarımın, torunlarımın yarınları nasıl olacak diye çok üzülüyorum. Hepsi gaflet ve dalalet içinde. Atatürk’ün o sözlerinin aynısını yaşıyoruz.

İNSANLARI FAKİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yücel Böke: Bence balon değil. Şu anki durum çok kötü. Maaşlar yetmiyor. Her şey ateş pahası, fiyatlar aldı başını gidiyor. İnsanları biraz daha çökertmeye, fakirleştirmeye çalışıyorlar. “Bize muhtaç olsun” diyorlar. İnsan kandırma, gündemi değiştirme…

İKTİDAR YERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Emrah Ersoy: Balon değil, pahalılık var. Ne söylüyorsa, sonucunu vatandaş çekiyor. Kim ne diyorsa desin, her şeyin fiyatı yüzde 100 arttı. İktidar yerini korumaya çalışıyor, başka bir şey yapmıyor.

Hakkı Çelik: Balon olur mu ya? Pahalılık, pahalılıktır. Balon nedir? Ekonomik durum çok kötü, vahim. Pahalı, hiçbir şey alınmıyor.

Harun Şahin: Ekonomi çok kötü. İnsanların alım gücü sıfır. İnsanları yardıma, koliye muhtaç ettiler. İş, aş bekleyen insanları koliyle aldatır oldular. Anlam veremiyorum. Hepsi yalan. Ciddiye almıyorum.

HALKIN ZEKASIYLA DALGA GEÇİLİYOR

Hasan Hüseyin Çetiner: Kesinlikle balon değil. Markete gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Dün eşimle hesapladık; daha önce 400-500 lira tutan alışverişimiz şimdi 1200 lira tutuyor. İktidarın bence ‘balon’ demesi çok yanlış. Halkın zekasıyla dalga geçiliyor demektir. Kabul etseler, “Evet biz de biliyoruz pahalı ama imkanlarımız bu” deseler daha güzel olur. Balon malon değil, hayatta görüyoruz. Markete gelip baksınlar. Nerede balon?

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz