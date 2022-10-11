Gamze’nin ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet
17 yaşındaki Gazme Açar'ın termal otelde ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.
Ankara’da, lise öğrencisi Gamze Açar’ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5’inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2’si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.
DHA