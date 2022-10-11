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Gamze’nin ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet

17 yaşındaki Gazme Açar'ın termal otelde ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

Yayınlanma: 16:09 - 11 Ekim 2022 Güncellenme:
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Gamze’nin ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da, lise öğrencisi Gamze Açar’ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5’inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2’si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.
DHA

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Ankara mahkeme