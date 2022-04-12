Gazeteci Nurettin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Nurettin Kurt gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Kurt için bugün Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Törene Kurt’un ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Nurettin Kurt’un eşi Nuray, çocukları Bileda ve Rüzgar tabut başında gözyaşı döktü. Kurt’un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.