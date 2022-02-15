Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan 5 gazeteciye verilen hapis cezası kararları onanmıştı. Bugün, Silivri Cezaevi'ne götürülen gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı.

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İstinaf Mahkemesi’nin, şehit MİT mensubu haberi nedeniyle Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Eren Ekinci ve Barış Terkoğlu İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Yargılama sonucu mahkeme, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci halkında beraat kararı verirken, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'a ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan 3 yıl 9'ar ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e de aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezası verilmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONAMIŞTI

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteciler hakkında yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.

İKİ GAZETECİ SERBEST BIRAKILDI

Avukat Hüseyin Ersöz, “Ve özgürlük geldi. Hemen şimdi! Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı” bilgisini paylaştı.

Bugün Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim olan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü.

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