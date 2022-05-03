İçişleri ve Emniyet’ten Suriyelilerle ilgili paylaşımlara dair açıklama: Suç duyurusunda bulunulacak, gözaltılar var

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriyelilerle ilgili yaptığı paylaşımda, aralarında Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer'in de olduğu birçok isim hakkında Göç İdaresi Başkanlığı'nın suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Emniyet, Suriyeli sığınmacılarla ilgili paylaşımlara ilişkin açıklamasında, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan da açıklamalara sert yanıt verdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından Suriyelilerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Çataklı, mesajında “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşımlar hakkında yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. EGM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

* Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde “SESSİZ İSTİLA” başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür.

* Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da,

* Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.

ÖZDAĞ: BELGESEL SİPARİŞİNİ BEN VERDİM

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir tweet paylaştı.

Özdağ, Emniyet’in açıklamasını alıntıladığı mesajında “H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYAN NAMERTTİR”

Çataklı’ya cevap verdiği paylaşımında sert ifadeler kullanan Özdağ, “Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz” dedi.

ÖZDAĞ’DAN ÇATAKLI’YA: NE İÇTİN?

Twitter hesabında paylaşımlarını sürdüren Özdağ, şunları belirtti:

* Türk olduğumuz ve Türk kalmak istediğimiz için özür dilemeyeceğiz. Adımız andımızdır. Yoluna can koyarız. Türk olmayı en büyük şan, en büyük şeref sayarız.

* İsmail elin değmişken BM'de 9 milyon Suriyeliyi besliyoruz diyen Feridun Sinirlioğlu ve aynı açıklamayı 3 kez yapan MSB Hulusi Akar ile ilgili suç duyurusu yapar mısın?

* Ayrıca ben 5.3 milyon Suriyeli, 1.5 milyon Afgan diyorum. Oğan'ın 8 milyon Suriyeli dediğini duymadım. Ne içtin?

OĞAN: TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYORSUN

Eski milletvekili Sinan Oğan da Çataklı’ya verdiği cevapta “Sözüm ona bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdarenizin başkanını da alın gelin milletin huzurunda konuşalım, bakalım kim doğru söylüyor, kim milletten bilgi saklıyor! Sen devlet memurusun önce adabınla konuş! Biz yabancı düşmanlığı yapmıyoruz, sen Türk düşmanlığı yapıyorsun” dedi.

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