Gözaltına alınan belediye çalışanları serbest bırakıldı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak yapılan işlemlerden sonra mahkemeye çıkarılan 10 Büyükşehir Belediyesi çalışanı serbest bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma sonrası gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmada PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptıkları öne sürülen 10 Büyükşehir çalışanı gözaltına alındı. 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E., A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yargılama sonunda zanlıların tümü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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