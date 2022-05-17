Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Yurt'un uzun süredir meme kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.
Özlem Sarıkaya Yurt, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Yurt, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
İlk olarak Habertürk'te mesleğe başlayan Yurt, 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.