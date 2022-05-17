Abone Ol

Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 21:38 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.  Yurt'un uzun süredir meme kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Özlem Sarıkaya Yurt, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Yurt, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk'te mesleğe başlayan Yurt, 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber Habertürk istanbul İstanbul Üniversitesi meme kanseri NTV sinema transfer