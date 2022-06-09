Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahminini paylaştı. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunu kapsayan değerlendirme raporunda yerel kuvvetli yağışların etkisini devam ettireceğini duyurdu.

HAFTA SONU SERİN GEÇECEK

Mevcut yağışların devamında, Cumartesi günü (11.06.2022) batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu;

10.06.2022 Cuma: Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu’nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11.06.2022 Cumartesi: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12.06.2022 Pazar: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

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