‘Halk sağlığından kesip müteahhitlere aktarılıyor’

Sağlık Bakanlığı’ndaki gelişmeleri yakından izleyen CHP’li Emir “Bakanlık, halkın sağlığından kesip koruyucu hizmetler için kullanılması gereken parayı yandaş müteahhitlere aktardı” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP Milletvekili Murat Emir, belgelerle SÖZCÜ'ye açıkladı:

SAĞLIK Bakanlığı'ndaki gelişmeleri yakından izleyen ve gündeme getirdiği konuları belgelerle ortaya koyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılması gereken 3 milyar 700 milyon liranın kesilip yandaş müteahhitlere aktarıldığını öne sürdü. Emir, kesinti yapıldığını, bakanlığın resmi belgelerine dayandırdı. Bakanlık yetkilileri ise Emir'in iddialarına karşın açıklama yapmak istemedi. Emir, 2022 yılında 38 milyar 728 milyon TL bütçe ayrılan koruyucu sağlık hizmetleri için 2023 yılı bütçesinden 3 milyar 751 milyon 471 bin TL kesinti öngörüldüğünü saptadı. Emir, “Resmi rakamla bile enflasyonun yüzde 60'a ulaştığı bir ortamda bakanlık koruyucu sağlık bütçesini bırakın artırmayı, daha da azaltmayı öngörüyor. Bu da bakanlığın yandaş müteahhitlere para yetiştiremediğini ortaya koyuyor” dedi.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Bakanlığın yıllık hedefleri ile öngörülen projelerini ve kaynak ihtiyaçlarını içeren Performans Programı'ndaki dikkati çeken ayrıntıyı SÖZCÜ'ye anlatan Emir, Koruyucu sağlık sistemini, “Bir ülkenin sağlık sistemine ayna tutacak derecede önemli” olarak niteledi. Koruyucu Sağlık Hizmetleri için 2023 yılında ayrılacak bütçenin 2022 yılına göre makaslandığını belirten Emir, “2022 çalışmaları için 38 milyar 728 milyon TL bütçe ayrıldı. Toplam 38,7 milyar TL'lik bütçenin 13,8 milyar TL'sini aile hekimliği hizmetleri için ayrılan ödenek oluşturdu. 2023 yılı için Koruyucu Sağlık Hizmetleri'ne öngörülen ödenek ise azaldı. Koruyucu sağlık hizmetleri çalışmaları için 2023'de ayrılması planlanan bütçe, 34 milyar 977 milyon TL oldu” diye konuştu.

Emir: Önce halk sağlığını düşünün

Sağlık alanının AKP iktidarlarında en çok darbe alan alanların başında geldiğini öne süren Murat Emir, “Tek parti olanaklarını kullanan iktidar, tüm sağlık politikalarının özelleştirmeci anlayış üzerine kurdu. İktidar politika belirlerken hiçbir zaman halk sağlığına öncelik vermedi” dedi. Emir, Türkiye'nin yüz akı olan hastanelerin şehir hastanelerine kurban verildiğini öne sürdü. Emir, “Nitelikli sağlık hizmeti veren en az 80 hastanenin kapısına kilit vurdular. Neden? Çünkü şehir hastanelerine hasta bulmaları gerekiyordu. Saray rejimine buradan bir kez daha sesleniyorum, müteahhitleri değil halkın sağlığını düşünün” ifadelerini kullandı. İktidarın, “Devrim” olarak sunduğu Aile Hekimliği sisteminin de ağır yara aldığını öne süren Emir, “Aile hekimlerinin sorunlarına kör ve sağır oldular. Hekimler güvencesizlik, stres ve mobbingle boğuşurken müteahhitlerin kasasını dolduran şehir hastanelerinden başka bir şey düşünmez olduklarını” söyledi. Murat Emir'in gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkileri ise bir açıklama yapmayacaklarını belirttiler.