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Hamile Büşra’dan acı haber! Kayıp iki kişi aranıyor

Erzurum'da kafa kafaya çarpan iki otomobil Olur Çayı'na uçtu. Dört aylık hamile Büşra Tosun yaşamını yitirirken, kaybolan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp iki kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yayınlanma: 08:31 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Hamile Büşra’dan acı haber! Kayıp iki kişi aranıyor

Kaza, Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Oltu’dan Artvin istikametine giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Büşra Tosun dört aylık hamileydi.

Savrulan iki otomobil Oltu Çayı’na uçtu. Suya gömülen otomobilde bulunan sürücü Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ölmez çiftini hastaneye kaldırdı.

Fevzi Bulut ve Sevinç Bulut kaza sonrası çaya yuvarlanan otomobilin içindeydi.

Kayıp üç kişiyi bulmak için hareket geçen arama-kurtarma ekipleri Büşra Tosun’un cansız bedenine ulaştı. Ormanağzı Mahallesi’nde ebe olarak görev yapan Tosun’un dört aylık hamile olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp oldukları belirlenen Fevzi Bulut ve Sevinç Bulut’un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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