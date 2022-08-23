Hanefi Avcı’dan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Emniyet KOM eski Daire Başkanı Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü Ankara

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Emniyet KOM eski Daire Başkanı ve İstihbarat eski Başkan yardımcısı Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şikayet dilekçesi yazarak, Soylu hakkında inceleme yapılmasını istedi.

Hanefi Avcı Soylu ve Aktaş'ın kendisini FETÖ ve PKK ile irtibatlı göstererek ‘görevi kötüye kullanıp iftira ettiklerini’ rütbelerinin geri alınmasına sebep olduklarını savundu. Avcı'nın emekli kimlik kartı ve hususi pasaportunun geri alınıp, polis evi ve diğer tesislere girmesine yasak konulduğu, sosyal hakları ile maaşından kesinti yapıldığı da vurgulandı.

Meslek hayatı boyunca FETÖ ile mücadele ettiğini ve ‘Haliçte Yaşayan Simonlar’ adlı kitabında da bu örgütün henüz ‘Cemaat’ ismi ile bilinirken iç yüzünü ortaya çıkardığını belirten Avcı, bazı TV kanallarında katıldığı programlarda “Yakalanan her uyuşturucu kaçakçısının devlet yetkilileri ile fotoğraflarının bulunması uygun olmaz” şeklindeki eleştirileri üzerine, Süleyman Soylu'nun bu sözleri üzerine alındığını vurguladı.

Avcı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu hukuka aykırı bulduğu yönündeki demeçleri sonrası da kendisine 'PKK ile itisaklı' suçlaması yapıldığını hatırlattı ve 8 yıl Diyarbakır'da daha sonra da İstanbul'da PKK ile mücadelesinin gizli ve açık emniyet dosyalarında yer aldığını kaydetti.

Süleyman Soylu ile Mehmet Aktaş'ın ‘Demokratik toplumlarda en tabi hak olan yöneticilerin eleştirilmesi ve fikir düşünce özgürlüğünü engelleyip, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandıkları’ bu nedenle cezalandırılmalarını istedi.

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