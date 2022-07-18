Hava harekatıyla öldürülen PKK’lı, orman yangınlarının talimatını vermiş

Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağı'nda düzenlenen nokta hava harekatıyla etkisiz hale getirilen Selahattin kod adlı İzzettin İnan'ın iki yıl önce Hatay'ın Belen ilçesinde başlayıp Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan ve günlerce kontrol altına alınamayan orman yangınlarının talimatını veren kişi olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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MİT'in Gara Dağı Siyani bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracıyla etkisiz hale getirdiği PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İzzettin İnan'ın iki yıl önce Hatay'daki orman yangınlarının da talimatını verdiği ortaya çıktı. Yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadelerinde, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayıp İskenderun ve Arsuz ilçelerine hızla yayılarak 400 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangının terörist Selahattin İnan tarafından planlandığı bildirildi.

ÖCALAN’IN SURİYE’DEN ÇIKARILIŞININ YILDÖNÜMÜNDE YAKILDI

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki Afrin'e 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı harekâtından sonra sınırdan sızmaların tamamen kesilmesi üzerine Afrin sorumlusu olan terörist İzzettin İnan'ın talimatıyla Suriye Münbiç'te barınan teröristlerden 9'u 3'erli grup halinde paramotorla gece yarısı kalkış yaparak havadan Hatay kırsalındaki Amanos Dağlarına indi. Örgütün suikast ve sabotaj biriminde yer aldıkları tespit edilen teröristler Belen, İskenderun ve Arzuz olmak üzere 3 ayrı gruba ayrıldı.

Eylem arayışı içindeki teröristler güvenlik güçlerine karşı saldırı yapamayınca İzzettin İnan'dan gelen telsiz talimatıyla terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümüne denk düşen 9 Ekim 2020 günü orman yangını çıkardı.

TOROS TELSİZ KODUYLA VERDİĞİ TALİMAT DEŞİFRE EDİLDİ

Toros telsiz kodunu kullanan terörist İnan’ın telsiz üzerinden verdiği talimatı deşifre edildi. Propaganda içerikli talimatta, eylemi gerçekleştirecek olan teröristlerden missilleme yapmasını istedi.

ORMANI YAKALANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Orman yangınından iki ay önce Hatay kırsalında öldürülen Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı teröristlerin üzerlerinden çıkan dijital materyallerin ve dokümanların incelenmesinde de teröristlerin Hatay'da orman yangını sabotaj hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti. Ancak eylem yapamadıkları için terör örgütü elebaşlarından İzzettin İnan tarafından eleştirilmişti. Ormanları yakan Doğan Demir, Hüseyin Acar, İdris İnce öldürülmüş, Yoldaş Savaş Çelik adlı terörist sağ yakalanmıştı.

HELİKOPTERİN KIRIMA UĞRADIĞI SALDIRIDA TÜNELDEN KAÇTI

Sözde Amanos sahası içerisinde yer alan Hatay'ın yanı sıra Osmaniye Hasanbeyli kırsalı, Kahramanmaraş Çağlayancerit, Pazarcık, Nurhak ve Engizek Dağları, Adıyaman Kömür ve Çelikhan, Malatya Doğanşehir, Gaziantep'in İslâhiye bölgelerinde 2008-2012 yıllarında Hatay kırsalında en üst düzeyde sorumlu olan terörist İnan gerçekleşen hain saldırıların talimatlarını bizzat vermişti. Terörist İnan, 2012-2020 yılları arasında da Suriye Afrin'e geçerek Hatay kırsalındaki terörist faaliyetleri buradan yönetiyordu.

10 Şubat 2018 günü Afrin'de Zeytin Dalı harekâtı sırasında TSK'ya ait bir Atak taarruz helikopterinin füzeyle vurularak düşürüldüğü ve kara pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ile kara pilot Üsteğmen Erdem Mut'un şehit olduğu hain saldırı sonrası düzenlenen operasyonda korumalarıyla birlikte yer altına kazılan tünelden Halep'e bağlı Tel Rifat'a kaçmıştı. Terörist İnan, geçen yıl Suriye üzerinden Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine kaçmıştı.

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