Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, plajlar doldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Plajlar dolarken denize girenler saatlerce dışarı çıkmadı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde mevsim normalleri üzerine çıkarak 6-7 derece birden artan hava sıcaklığı ilçede kabus yaşattı.

6-7 DERECE BİRDEN ARTTI

40 derecenin üzerine çıkan hava ve 22 dereceye ulaşan deniz suyu sıcaklığı nedeniyle halk plajları doldu taştı.

Denize girenler saatlerce dışarı çıkmadı. Emekli dahiliye doktoru Memduh Ali Kılıç, “Bugünden itibaren 3-4 gün sürecek ani ısı artışları ve bölgede rüzgar var. Özellikle 50-55 yaş üstü dikkatli olmalı. Hava çok sıcak bölge de çok kuru. Öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasında fayda var” diye konuştu. Sıcaklık nedeniyle sahilde fenalaşan üç vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Havanın aniden ısınması ile birlikte Bodrum ve Milas'ta küçük çaplı makilik yangınları meydana geldi.

Yetkililer, yayınladıkları mesaj ve yaptıkları uyarılarla vatandaşlara yangına karşı duyarlı olma konusunda çağrıda ve uyarıda bulundu.

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