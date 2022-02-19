HDP’den Millet İttifakı açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Parlamento seçimlerine biz, Millet İttifakı ile girmeyeceğiz. Biz parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızı kurarak gireceğiz" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar, Tele 1'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

6 liderin Ahlatlıbel Zirvesi’ni değerlendiren Sancar, “6 partinin yürüttüğü bir çalışma var. Biz Türkiye'de sorunların, diyalog ve müzakere ile çözülebileceğini prensip olarak ilan etmiş ve bu doğrultuda çizgi belirlemiş bir partiyiz. Çeşitli muhalefet partileri arasında diyalog ve müzakere olmasını sadece normal değil, iyi de buluruz” dedi.

“PARLAMENTO SEÇİMİNE MİLLET İTTİFAKI İLE GİRMEYECEĞİZ”

“Bizim kamuoyuna yazılı olarak da deklare ettiğimiz bir metnimiz var” diyen Sancar, “Biz diyoruz ki, parlamento seçimlerine biz, Millet İttifakı ile girmeyeceğiz. Biz parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızı kurarak gireceğiz. Bizim üçüncü yol diye bir politikamız vardır. Parlamento seçimleri tam da bu üçüncü yol politikasını çok açık bir şekilde hayata geçireceğimiz bir alandır” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN ORTAK YOL BULMALI”

Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse muhalefetin ortak yol bulması gerektiğini belirten Sancar, “Sistem artık eski sistem değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi çok özel bir sistem içine yerleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir blok olarak girdiler. Muhalefetin de cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ortak yol bulması gerektiğini söylüyoruz biz bütün muhalefetin. Zaten 6'lı buluşma dediğimiz bu tablo, sadece Millet İttifakı tablosu değildir. Orada muhalefet partilerinin bir toplantısı var” diye konuştu.

“BİZİMLE MÜZAKERE YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Sancar, “Önümüzdeki dönem için cumhurbaşkanlığı seçimine giderken cumhurbaşkanlığı adayı konusunda bizimle diyalog ve müzakere yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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