‘Her geçişte dünyanın parasını alırlar ama yerde bir gram tuz yok’

İstanbul'da kar fırtınası esaretinin yaşanmaya başladığı ilk saatlerde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiği ve trafiğin kapatıldığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Saatlerdir yolda bekleyen sürücüler donma tehlikesi yaşadı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da dün akşam etkili olan kar yağışının ardından Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çok sayıda sürücü yolda kaldı.

Kapanan trafik bölgedeki trafik yoğunluğunu da tetikledi. Kar fırtınasının devam ettiği saatlerde otoyolun İstanbul Havalimanı kesimi, aynı otoyolu TEM’e bağlayan paralı yollar, TEM Mahmutbey Kavşağı, Basın Ekspres Yolu ve diğer yollar art arda kilitlendi.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Arnavutköy mevkisinde, sesini çektiği videoyla duyuran bir sürücü, “Yerde bir gram tuz yok, bir gram tuz yok. Buradan her geçişte dünyanın parasını alırlar ama yerde bir gram tuz yok.” dedi. Paylaşılan görüntülerde araçların kara saplandığı ve ilerleyemez halde olduğu görüldü.

ÖZEL ŞİRKET İŞLETİYOR

Megakentte ilk olarak felç olan Kuzey Marmara Otoyolu özel bir şirket tarafından işletiliyor. Şirketin kaç adet kar küreme aracı ve karla mücadele personeli var? Bu konuda bilgi almak için; Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürlüğü ve otoyolu işleten holdingler IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Astaldi S.P.A. telefonla aradık ancak ulaşamadık.

İlginizi Çekebilir Haramidere D-100'de mahsur kalanlar beyaz esareti anlattı