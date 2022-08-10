HES’lerden kurtarılan derelere DSİ beton döküyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan Pilarget Vadisi’nde yapılması planlanan HES projelerine karşı başlattıkları hukuk mücadelesini kazanarak iptal ettiren yöre halkı, kurtardıkları derelerin DSİ tarafından zeminine beton dökülüp kanal içerisine alınmasına tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Arhavi’nin 5 köyünü kapsayan Pilarget Vadisi’nde yapılmak istenen Saka I ve Saka II HES projelerinin iptali için 2019 yılında dava açan yöre halkı ve çevre dernekleri, verdikleri hukuksal mücadeleyi kazandı.

HES projelerine verilen ÇED gerekli değildir raporunu iptal ettirerek, derelerini kurtaran yöre halkı şimdi de bölgede DSİ tarafından derelerde yapılan ıslah çalışmasına tepki gösterdi. Köylüler, ıslah çalışması adı altında derelerin zeminlerine beton döküldüğü ve beton kanallar içerisine alınarak doğal yaşamın yok edildiğini ileri sürdü.

“BU DOĞAYI YOK ETME ÇALIŞMASIDIR”

Bölgede yapılacak olan dere ıslah çalışmaları için DSİ’yi defalarca uyardıklarını dile getiren Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Hazım Kurtoğlu, dere yatağında bulunan kayaların kırılarak yerine beton döküldüğünü söyledi. DSİ’nin ıslah çalışmasını yanlış olduğunu vurgulayan Kurtoğlu;

“Mevcut derenin içerisinde, tabana atılan genişliği 2,5 metre bir beton var. Aşağı yukarı 4 metreye düşüyor derenin yatağı. Burada bazı yollarda kayma vardı, doğrudur ama bu tarz bir çalışma buraya uygun değil. Biz bunu iddia ettik. Ve bunu devamlı dile getirdik yetkililere DSİ'nin yaptığı bu çalışma vahşi bir çalışmadır. Burada ne bir balık ne de bir böcek kalır. Tabiatla ilgili hiçbir şey kalmaz. Bu hizmet değil vahşi bir çalışmadır. Doğayı yok etme çalışmasıdır. Doğa ile böyle mücadele edilmez. 1800'lü yıllardan kalma tekniklerle bu çalışma olamaz. Biz lokal taş duvar dedik, bu lokal değil tamamen vahşice doğayı katletmektir. Bu tarz çalışma HES’lerin ve madenlerin önünü açma çalışmasıdır” diye konuştu.

Bölgede bazı köylerde heyelan olduğu için köylülerin mağdur olduğunu dile getiren Kurtoğlu, yapılan ıslah çalışmasını bunun için yargıya taşımadıklarını ancak yetkililerin bu yanlıştan bir an önce dönmelerini istedi.

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