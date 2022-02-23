Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 21 oldu

Karabük Valiliği, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde 3 gün önce meydan gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısının 21’e yükseldiğini, afetzedelere de psikososyal destek sağlandığını duyurdu.

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İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde Geçtiğimiz Pazar günü gece yarısı başlayan heyelan etkili olmaya devam ediyor.

Yollarda ve bahçelerde yarıkların ve göçüklerin her geçen gün arttığı heyelan bölgesinde ASDEP ekipleri tarafından afetzedelere psikososyal destek sağlandı.

Heyelandan etkilenmeyen bölgeye elektrik verilirken AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)