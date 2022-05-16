Huzurevinde de huzur yok! Yaşlılara sürgün gibi karar…

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Huzurevindeki 70 kişiye yeni yer bulunamayınca, huzurevi müdürlüğü hasta yakınlarına “Yaşlı hastaları yanınıza alın yoksa başka bir kente göndereceğiz” şeklinde yazdı. Atılan mesaj tepki topladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da skandal bir olaya imza atıldı. Menteşe ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2 yıl önce depreme dayanıklı olmadığı raporu yeni uygulamaya konuldu. Huzurevinde kalan 70 civarındaki yaşlılara kalacak yeni yer bulunamayınca huzurevi müdürlüğü hasta yakınlarına gönderdiği “Yaşlı hastaları yanınıza alın yoksa başka bir kente göndereceğiz” şeklindeki yazı gönderdi. Hasta yakınları ve CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban olaya tepki gösterdi.

Yaşlılar açısından risk oluşturan hizmet binasında bakım, onarım, yıkım çalışmalarının yapılması durumuna ilişkin bakımevi müdürlüğü tarafından yaşlı yakınlarına yazı gönderildi. Yazıda, “Bu süreçte ……bakım ve sorumluluğunu kendiniz veya yakınlarınız üstlenerek kuruluşumuz ayrılış işlemlerini başlatmanız, bunun mümkün olmaması durumunda Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetlerine bağlı ilimiz dışında bulunan yaşlının durumuna uygun herhangi bir huzur evine nakli sağlanacaktır” denildi.

YAŞLI İNSANLARA SÜRGÜN GİBİ KARAR

Skandal olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yaşlı yakınlarına gönderilen yazıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 2 yıl önce, ‘Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılan test sonucunda, bakımevi binasının hasarlı olduğu ve olası bir depremde yıkılma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı güçlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

YAKINLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakımevi ve Rehabilitasyon Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bildirime yaşlı yakınlarından Nilgün Mutlu, “Devlete emanet ettiğimiz yakınlarımızı ‘Ya tekrar yanınıza alın ya da başka kente göndeririz' diyorlar. Bizim imkanımız olsa kendimiz bakarız zaten. Başka bir yere de gitmelerini istemiyoruz. Yaşlı insanlara yapılanlar ayıptır, günahtır” diye tepki gösterdi.

Bakımevinde kalan yaşlıların birçoğunun yatalak olduğunu ifade eden Hasan Harput, başka bir kente nakil işleminin bu hastaları ölüme terk etmekle eş değer olduğunu söyledi. Ayrıca hasta yakınları şu anki bakımevi personelinin yaşlıları tanıdıkları ve ihtiyaçlarını bildiklerini, bu konuda tecrübeli olduklarını belirten yaşlı yakınları, yeni bir yere taşımakla yaşlı insanların huzursuz olacaklarını kaydettiler.

KOSKOCA MUĞLA'DA YAŞLILAR İÇİN BİR YER BULAMADILAR MI?

Rehabilitasyon merkezi müdürlüğünden yapılan çağrıyı skandal olarak nitelendiren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Koskoca Muğla'da 70 yaşlı yurttaşımıza hizmet verecek bir bina bulamadınız mı? Bu ayıp, AKP iktidarına ve onun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına yeter. ‘Yaşlı yakınınızı gelin alın, yoksa başka bir kente göndereceğiz' demek, AKP iktidarının artık devleti yönetemediğinin, yaşlılarına sahip çıkamadığını ve yolun sonuna geldiğinin en bariz örneğidir” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Konuyla ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi veren Alban, şu soruları Bakan Yanık'ın yanıtlamasını istedi:

* Muğla ilinde, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tüm personeli ve ekipmanlarıyla birlikte taşınacağı bir bina, bir tesis yok mudur?

* Bu yönde Muğla ilinde uygun bir tesis, bina veya yerleşke arama çalışmanız olmuş mudur?

* Binanın hasarlı olduğu bilgisinin iki yıl önce verildiğin iddiası vardır. Muğla il sınırları içinde iki yıldır uygun bir yer neden bulunamamıştır?

* Bakım ve İyileştirme Merkezi'nde kalan yurttaşların yakınları Muğla'da yaşamaktadır ve bu kişilerin başka bir kente nakil yapılmasına itiraz etmektedir. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yaptığınız kabine; birçok tesis, yol, köprü gibi hizmetleri rekor zamanda yapmakla övünmektedir. Yaklaşık 2 yıldır taşınması gündemde olan bir yaşlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezine, Muğla gibi yüzölçümü geniş bir büyükşehirde yer bulunamamasını nasıl izah ediyorsunuz?