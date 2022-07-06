İBB, İzmit’e yaptığı konutları teslim etti

İBB iştiraki KİPTAŞ ve İzmit Belediyesinin 18 ay önce başlayan işbirliği sonuçlandı. KİPTAŞ’ın yapımını tamamladığı 4 bloktaki, 143 konut ve 5 ticari birim için düzenlenen ‘Anahtar Teslim Töreni’; CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Arızlı Mahallesi'ndeki İzmit Çınar Evleri’nin temeli, 28 Aralık 2020'de atıldı. KİPTAŞ, “Afet odaklı sosyal konut” üretmeyi amaçlayan projeyi, yaklaşık 18 ayda tamamladı.

İzmit Çınar Evler için düzenlenen Anahtar Teslim Töreni’ne, CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Projede hak sahibi olan çok sayıda vatandaş da tören alanında hazır bulundu.

AKAR: “BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN GÜZEL ÖRNEKLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ”

İstanbul ve Kocaeli'nin ortak problemlerinden birinin depreme dayanıklı konutlar olduğuna dikkat çeken Akar, “Bir taraftan yeni konutlar üretmeliyiz, diğer taraftan da depreme dayanıksız olan binaları, bir an evvel elimine edip, onların yerine yeni binalar inşa etmeliyiz” dedi.

Akar, “Okul yaptığınızda, bir 30 sene okula ihtiyacınız olmaz. Konut yaptığınızda, 30 sene konuta ihtiyaç olmaz. Yol yaptığınızda bir 30 sene, adliye yaptığınızda, hastane yattığınızda bir 30 sene ihtiyacınız olmaz. Ama Kocaeli ve İstanbul gibi, ‘yaşayan kentlerde' her geçen gün konut ihtiyacınız vardır, Her geçen gün hastaneye ihtiyacınız vardır. Yol ihtiyacınız vardır. Bunun için de bu kentler, sadece merkezi yönetimler tarafından sevk edilecek, idare edilecek kentler değildir. Onun için de belediyelere, yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir” açıklamasında bulundu.

Belediyelerin sadece çöp toplayıp kaldırım yapmadığına dikkat çeken Akar, “Bunun da en iyi iki örneği Sayın İmamoğlu ve Sayın Kaplan karşımızda duruyor.” dedi.

İMAMOĞLU: “ZOR BİR ZAMANDA BU İŞE GİRİŞTİK”

Projenin temelini 2020 yılının Aralık ayında attıklarını hatırlatan İmamoğlu ise, “Gerçekten zor bir zamanda bu işe giriştik. Ama zor zamanda iş yapabilme kabiliyetini göstermek, toplumda olan o güven duygusunu daha yukarıya taşır. Zor zamanda iş başarmak, kamu adına ve toplum adına güzel işleri yapabilmek, topluma da bir özgüven kazanımı getirir” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

“Ekonomi kendi kendine bozulmaz, ekonomi durup dururken krize uğramaz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Enflasyon durduk yerde tek haneli sayılardan, ne yazık ki üç haneli sayılara çıkmaz. Bu anlamda dünyanın içinde olduğu ekonomik kriz ortamını bahane gösteren bütün hükümet temsilcilerine şunu ifade edelim ki, halkımız da bilsin ki; ne yazık ki yine bütün dünya içerisinde, bu ekonomik krizde en başarısız olan, rakamları, verileri açısından halkımızın en derinden fakirleştiği ve toplumun alım gücünün en dibe vurduğu, aynı zamanda maliyetlerin yükseldiği ve aradaki gelir farklarının en fazla büyüdüğü ülke olmayı başarabildik. Ne acı bir fatura. Tabii bunları geriye döndürecek halkımızın birikimi, feraseti, dönüşüm arzusu vardır. Bunlar da olacaktır. Çok yakındır. Başaracağız.”

“HERKESLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Ekonomik kriz içerisinde böyle bir projeyi vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadığının altını çizen İmamoğlu, projeyi başlattıklarında, bazı çevrelerden, “Madem hizmet yapıyorsunuz, gelin bizim ilçemizde de yapın' şeklinde eleştiri aldıklarını aktaran İmamoğlu, “Biz de açık çağrı yapmıştık. ‘Bizi davet edin. Uygun, makul arsalarınız var ise, seve seve geliriz” demiştik. Kocaeli’nin hangi ilçesi olursa olsun, depreme dayanıklı proje üretiriz” dedi. İmamoğlu ancak, o gün Fatma Hürriyet’in gösterdiği cesareti diğer ilçe belediyelerinin gösteremediğini belirterek, “Kocaeli’nin 10 ilçesi gösterseydi, bugün, 1,500-2000 konutu rahatlıkla Kocaeli’nde teslim etmiş olurduk. Ama biz, o cesareti açıkçası göremedik” dedi.

“KİPTAŞ, BİZİM DÖNEMİMİZDE 7 SIRA YÜKSELDİ”

Talep gelen her yerde iş ürettiklerinin altını çizen İmamoğlu, KİPTAŞ'ın kendi dönemlerinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilk 500 firma arasındaki listede 7 sıra yükselerek, 11'nci sıraya yerleştiği bilgisini paylaştı.

KAPLAN: “ŞİKAYET ETMEK YERİNE, ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK”

İlçe belediyesi olarak mecliste çoğunluğa sahip olmadıklarını kaydeden Kaplan da şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet gibi bir desteğimiz yok. Büyükşehir gibi bir desteğimiz yok. Üstüne bir sürü borçlar ve sıkıntılar var. Sözlerimiz arasında ‘Bu kentte, sosyal konut anlayışını değiştirecek konutlar yapacağız vaadimizi nasıl gerçekleştireceğiz' diye karalar bağlamak yerine, çözüm üretmeye çalıştık.

Pandemi dönemi, derinleşen ekonomik kriz… Her şeye rağmen her şeyin bir çaresi vardır, düşüncesiyle elimizden geldiği kadar şikayet etmek yerine, çözüm üretmeye çalıştık. Ve dedik ki ‘Bizim aslanlar gibi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz var.' Hemen kapısını çaldık. Sağ olsun Sayın Başkanımız, hiç ikiletmeden, ‘Hemen çalışmaya başlayalım' dedi.”

İLK TALİHLİLER ANAHTARLARINI ALDI

Konuşmaların ardından, İzmit 3. Noteri Yılmaz Yeşil'in huzurunda hak sahiplerinin oturacakları daireleri belirleyecek kura çekimine geçildi. Akar'ın çektiği kurayı, Ecem Karakurt; İmamoğlu'nun çektiği kurayı, Hakan Şıpka ve Kaplan'ın çektiği kurayı ise, Senem Sirmen isimli vatandaşlar kazandı. Heyet, kura çekiminin ardından örnek daireyi gezdi.

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