İBB Meclisi’nde Esenler tartışması: ‘Hacdan mesaj atıp bana şeytan diyor’

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın, AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin İBB’den aldığı asfalt yardımı ile ilgili attığı tweet tartışma yarattı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın Twitter hesabından yaptığı “Esenler Belediye Meclisi, İBB'den hibe yardım alınmasını oybirliği ile kabul etti ve İBB’ye resmi yazıyla talebini iletti” paylaşımı tartışma yarattı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, oturumda söz alarak Özkan'a tepki gösterdi. Bu kararın bütün siyasi parti grup başkanvekillerinin ortak imzası ile ve 39 ilçe belediyesi için alındığını, yıllardır süren rutin bir uygulama olduğunu söyleyen Çetinkaya “Tüm ilçelerin aldığı bu para, sanki Tevfik Göksu’nun şahsına istenen bir para gibi gösterilmeye çalışılıyor” dedi.

“BEN OLSAM O HİBEYİ ALMAM”

Özkan da söz alarak siyaseten bir bilgilendirme yaptığını belirtti ve “Ben sizin yerinizde olsam, İBB’nin verdiği o yardımı almam” dedi. Özkan “İlçe belediyesinden geçen karar oybirliği ile alındı. Oy veren bizim İYİ Partili arkadaşlarımız da var. Şimdi siz burada ‘İstanbul’da yönetim kuraklığı var' diyeceksiniz, ‘belediyeyi batırdılar' diyeceksiniz, ondan sonra İBB'den hibe isteyeceksiniz. Ben olsam bu kadar sert bir muhalefet yaptığım için o hibeyi almam” diye konuştu.

“HACDAN MESAJ ATIP BANA ŞEYTAN DİYOR”

Hacda olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kendisine mesaj attığını söyleyen Özkan şunları söyledi:

* “Göksu hacdan bana bir mesaj attı. Bahsedilen tweeti alıntılıyor, fotoğrafını screenshot yapıyor. ‘Ben şu an hacdayım, haccın kurallarından biri de şeytan taşlamaktır' diye yazıyor. Aklı sıra sayın Göksu bana şeytan diyor.

* Ben de cevaben; ‘Öncelikle haccınızı Allah kabul eylesin, hacca gittiniz ama hacda şeytan taşlamanın farz olmadığını size hatırlatmak isterim, dikkat edin sizi taşlamasınlar Allah muhafaza' diye yazdım. Bundan bu kadar alınmayın, yani ‘hacdayım, haccın kurallarından biri de şeytan taşlamak' demek de bir nezaketsizlik.

* İBB bu kadar kötü yönetiliyorsa, buradan alacağınız 8-10 milyon liralık asfalta Esenler Belediyesinin ihtiyacı yoktur. Ama Esenler halkına bu hizmet önemlidir. Biz de İYİ Partililer olarak Esenler Meclisinde bu teklife ‘evet' dedik. Esenler halkına İBB’nin yapacağı asfalt yardımı hayırlı olsun.”