İBB: Toplu taşımada unutulan 62 bin eşyadan 20 bini teslim edildi

E-Devlet ile işbirliği yaparak toplu taşımada unutulan kayıp eşyaların teslim edilmesini hızlandıran İBB, bu yıl 62 binden fazla eşya unutulduğnu, 20 bine yakınının yolculara teslim edildiğini açıkladı. Dizüstü bilgisayardan kutusu açılmamış cep telefonuna kadar unutulan elektronik eşyalar için 1 yıl bekleme süresi olduğu belirtilirken, 1 yıl sonunda bu eşyaların açık artırmayla ihale usulüyle satıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ile durak ve istasyonlarda unutulan eşyalar, görevliler tarafından kayıt altına alınıyor ve Karaköy'deki İETT Tünel binasındaki kayıp bürosuna götürülüyor. Eşyalar buradan sahiplerine teslim ediliyor. Teslim alınmayan eşyalar ise bir süre burada muhafaza edildikten sonra sahipleri ortaya çıkmazsa ihale ile satılıyor. Bazı giyim eşyaları ve kırtasiye malzemeleri ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor. İBB, E-Devlet ile yaptığı iş birliğiyle kayıp eşyaların sahiplerine ulaşmasını hızlandırdı.

“BAĞLAMA, TOST CİHAZI, KUTUSU AÇILMAMIŞ TELEFON…”

İETT'nin bulunmuş eşyalar bürosundan vatandaşların unuttuğu bağlama, gitar, dizüstü bilgisayar, kask, ayakkabı, ütü, kamera, tansiyon aleti, tost cihazı, olta, ekmek kızartma makinesi hatta kutusu açılmamış cep telefonu bile çıktı.

62 BİN EŞYA UNUTULDU, 20 BİNE YAKINI TESLİM EDİLDİ

İBB'den yapılan açıklamada otobüs ve metrolarda bu yıl 62 binden fazla eşya unutulduğu, 20 bine yakınının yolculara teslim edildiği belirtildi.

“TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILAN BİR İŞLEM”

İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Daire Başkanı Müfit Yetkin, “Kayıt tabanlı bulunmuş eşya uygulamamızı herkese açık hale getirdik. Yolcularımızın unuttukları eşya ve malzemelerini daha kısa bir sürede ulaşabilmelerini sağlamak için sistemimizi geliştirdik ve E-Devlet üzerinden iş birliği yaptık. Türkiye'de ilk defa yaptığımız bir işlem. SMS üzerinden hızlı ve etkin bir süreç oluşturduk. Sistemimizi daha ulaşılabilir bir hale getirdik. İş gücünü dengeli bir şekilde artırdık” açıklamasında bulundu.

EŞYASINI KAYBEDENLER NEREYE BAŞVURMALI?

İETT Bulunmuş Eşya Sorumlusu Esra Polat vatandaşa, “Öncelikli olarak Alo 153'ü arayabilirler. İett.istanbul adresinde bulunan kayıp eşya formumuzu doldurabilirler. E-Devlet'ten İETT kayıp eşya formunu doldurup bize ulaşabilirler” tavsiyelerinde bulundu.

ELEKTRONİK EŞYALAR 1 YIL SONRA AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

Polat, “Her eşyanın bekleme süresi farklı. Kimliklerin bekleme süresi 1 ay, pasaportların 1 ay. Mesela unutulmuş bir telefon. Elektronik malzemelerin süresi 1 yıl. 1 yıl saklandıktan sonra bunlar açık artırmayla ihale usulüyle satışa çıkartılıyor. Tüm isteklileri bekliyoruz” diye konuştu.

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