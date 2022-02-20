İBB’den tarihi hipodrom sitemi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, TRT Belgesel'in paylaşımına verdiği yanıtta, "İstanbul için hazine değerinde, milyonlarca ziyaretçi alabilecek Hipodromu, İBB olarak restore edip turizme kazandırmak için mülk sahibi Maliye Hazinesine yaptığımız başvuru 2 yıldır cevapsız bekliyor. Umuyorum yayınınız kamuoyu farkındalığını arttırır. İBB olarak verdiğimiz kurtarma ve şehrin kültürüne ekonomisine kazandırma çabamız böylece bir cevap bulur" dedi.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, TRT Belgesel'in resmi sosyal medya hesabından yapılan Büyük Hipodrom paylaşımında kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

TRT Belgesel'in, “1700 yıl önce İstanbul'da inşa edilen ve ancak bugün hiçbir iz bırakmadan tarihin sessiz uykusuna dalan en görkemli mega yapılardan birini inceliyoruz” paylaşımına tepki gösteren Polat, “Sevgili TRT dünyanın en değerli turistik ve arkeolojik yapılarından Büyük Hipodrom hiçbir iz bırakmadan tarihin sessiz uykusuna dalmadı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi tüm iç bölümü ayakta ve bir kaç ayda bir içinden durumunu kontrol ediyoruz. Buyurun bir gün sizi içinde gezdirelim” yanıtı verdi.

“MALİYE HAZİNESİNE YAPTIĞIMIZ BAŞVURU 2 YILDIR CEVAPSIZ BEKLİYOR”

Açıklamalarının devamında Polat, “İstanbul için hazine değerinde, milyonlarca ziyaretçi alabilecek Hipodromu, İBB olarak restore edip turizme kazandırmak için mülk sahibi Maliye Hazinesine yaptığımız başvuru 2 yıldır cevapsız bekliyor” dedi.

“UMARIM ÇABAMIZ BÖYLECE CEVAP BULUR”

Polat, şöyle konuştu:

“Hipodrom gibi büyük bir değerimizin hiç bilinmemesi ne acı, dünyanın gözbebeği olacak bir hazine değerinde oysa. Umuyorum yayınınız kamuoyu farkındalığını arttırır. İBB olarak verdiğimiz kurtarma ve şehrin kültürüne ekonomisine kazandırma çabamız böylece bir cevap bulur.

“FERYADIMIZI DUYMAYANLARA SİTEMİMDİR”

Dünyanın hangi ülkesinde olsaydı böyle yok hükmünde tutulur, değersiz bir mezbeleliğe dönerdi bilmiyorum. Biz ülke olarak İstanbul'un ne büyük bir hazine olduğunu ne zaman anlayacağız acaba! Bu da feryadımızı duymayanlara, cevaba bile değer bulamayanlara içten sitemimdir.

“CEVAPLANMASINI BEKLİYORUZ”

İBB olarak Hipodromu restore etmemiz, yok olmaktan kurtarmamız, tekrar İstanbul'a ve dünyaya sunmamız için Maliye Hazinesi'ne yaptığımız kiralama, tahsis, restorasyon karşılığı kullanma gibi taleplerimizin hangi koşul uygun görülüyorsa o şekilde cevaplanmasını bekliyoruz.”