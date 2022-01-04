İçişleri Bakanlığı’ndan İBB’ye soruşturma açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma ile ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ‘terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı’ iddiasıyla belediyeye yönelik başlatılan özel teftişle ilgili açıklama yaptı.

Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

* Henüz rapor tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik? Görevlendiren 5 mülkiye müfettişi var.

* 1 Hazine ve Maliye müfettişi var, bir tane MASAK uzmanı var bir tane de ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var.

* Bunların olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla bir görevlendirilen arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündemi var.

* Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8.İkincisi, bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB'de teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş.

* Ayrıca sadece o değil anayasal hakkı insanların, kamu görevlilerinin de birçok kurum kuruluşta yani sadece İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluşu değil, birçok bakanlıklarda seçim öncesi insanlar istifa ediyorlar, aday olurlar, seçilirler veya seçilemezler.

* Teftiş kuruluşunda da bu var. Birçok siyasi partiden hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta CHP'den olanlar da var.

* Dolayısıyla bunlar olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan olaylar. Biz yaptıkları işlere ve o işlerin sonuçlarına bakarız. Yapılan işlen hukuka uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.

İlginizi Çekebilir İçişleri: Dağdaki PKK'lı sayısı 150'nin altına düştü