İlçedeki 2 yurt kaderine terk edildi: Öğrenciler kiralık ev bulamıyor

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde bir iş insanının yaptırmış olduğu yurt ile KHK tarafından el konulan Selman-ı Farisi Öğrenci Yurdu kaderlerine terk edildi. Öğrencilerin ilçede kiralık ev bulamadığını belirten İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, ilçelerindeki 2 yurdun harabeye dönmesine tepki gösterirken, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de, ilçedeki atıl durumdaki yurtları Meclis gündemine taşıdı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kullanılmayan ve harabeye dönen 2 öğrenci yurdu, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Fransa’da ticaret yapan Sivrihisarlı iş insanı Dr. Tevhid Çamoğlu'nun yaptırdığı 150 öğrenci kapasiteli Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu ile yine 150 öğrenci kapasiteli, KHK ile el konulan Salmanı Farisi öğrenci yurtları 6 yıldır kullanılmıyor.

Adeta çürümeye terk edilen yurtlar, gerekli önlemler alınmadığı için yağmalanmaya başlandı. 20021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcında yaşanan yurt sorunları döneminde konuyu gündeme getiren İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, yetkililere bir kez daha seslenerek ufak bir bakımla kullanılabilecek duruma gelecek olan yurtlara sahip çıkılmasını istedi.

“ÖĞRENCİ YURTLARININ YIKILMASI MI BEKLENİYOR?”

İlçedeki biri 2 yıldır, diğeri 6 yıldır atıl bulunan öğrenci yurtlarının Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne devrinin yapılarak, yüksek öğrenimde çekilen yurt sıkıntısının giderilmesini isteyen Toptaş, “İlçemizdeki atıl durumdaki yurtların sorunu halen çözülmedi. Yetkililer bizi duymuyor ya da duymak istemiyor. Bu yurtlar milli servetimiz ve ilçemizde de ihtiyacımız var” dedi.

“PENCERELERİ DAHİ SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR”

İlçe halkından toplanan paralarla yapılan bu öğrenci yurdu harabe haline geldiği için çürümeye terk edildiğini vurgulayan Toptaş, şunları söyledi;

*Kanun Hükmünde Kararname ile el konulan öğrenci yurdu 6 yıldır gerekli koruma önlemleri alınmadığından ve ilgisizlik yüzünden kötü niyetli kişiler tarafından yağmalandı. Yurt binasının elektrik, su, kalorifer tesisatları, kapılar musluklar hatta pencereler yerlerinden sökülüp götürüldü.

*İlçemiz iş insanlarından Dr. Tevhid ÇAMOĞLU tarafından yaptırılıp, yıllarca öğrencilerin barınmasında kullanılan bu öğrenci yurdu da yaklaşık 2 yıldır boş bekletilmektedir. Son zamanlarda ilgisizlik yüzünden kapıları kilitli olduğu halde camları kırılarak yağmalanmaya başlanmasını ibretle izlemekteyiz.

*Bir şey yapamamak sesimizi yetkililere duyuramamak ve hiçbir önlem alınmaması bizleri derinden üzmektedir.

“ÖĞRENCİLER KİRALIK EV BULAMIYOR”

İlçedeki, Osmangazi Üniversitesine bağlı meslek yüksek okulunda yaklaşık 600 öğrencinin öğrenim gördüğünü ve Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt binası olmadığı için erkek öğrencilere yönelik 150 öğrenci kapasiteli yurt binası kiralandığını ifade eden Toptaş şöyle konuştu:

“İlçemizde yüksek öğretimde okuyan kız öğrenciler için yurt binası bulunmamaktadır. Kiralık ev bulamayan veya kiraların 3 bin TL’ye yükselmesinden dolayı kız ve erkek öğrencilerimiz, ya kayıtlarını donduruyorlar ya da kayıtlarını başka yerlere almak suretiyle ilçemizi terk ediyorlar.

* İlçemizde yüksek öğretimde yurt sıkıntısı yaşanırken öğrencilerimiz yüksek ev kiraları nedeni ile sıkıntı yaşarken, bu iki öğrenci yurdunun bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden çürümeye terk edilmesi vicdanları sızlatmaktadır.

* İnşaat maliyetlerinin aşırı yükselmesi ile yeni yurt binalarının yapılması devletimize büyük yük getireceğinden, milyonlarca lira harcanarak yapılan bu yurtların bir an evvel bakımlarının yapılarak eğitim ve öğretime kazandırılması, öğrencilerimizin yaşadığı barınma sıkıntısının çözümüne katkı sağlayacaktır.”

YENİDEN MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Sivrihisar'da yaşanan öğrenci yurdu sorununu Eylül 2021'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdığını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü geçen sürede çözüm için adım atılmadığını söyledi. Süllü, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin Eskişehir merkezden o kadar yolu her gün gidip gelmelerinin hem zaman hem de maliyet açısından karşılanmasının imkânsız olduğunu ve ilçede yeterli sayıda kiralık daire bulunmadığını belirttiğimiz soru önergesine gelen cevap ise laf kalabalığı oldu” diyerek çürüyen iki yurt binasını ve çözülmeyen sorunu yeniden Meclis gündemine taşıdı.

“SİVRİHİSAR HANGİ KRİTERE UYMADI?”

Eylül 2021'de verdiği soru önergesine, “Yüksek öğretim kurumlarının konumu ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörlerin, bakanlığın stratejik planı, iyileştirme programı, kalkınma planı, yıllık programlar, Cumhurbaşkanlığı programı ve eylem planları dikkate alınarak yurt içinde il ve ilçe bazında ve yurt dışında, yurt ihtiyacı belirlenerek gerekli planlar yapılmaktadır” cevabını aldığını belirten Süllü, şu ifadeleri kullandı:

“Sivrihisar'da eğitim kurumu, öğrenci olmasına rağmen neden planlama içinde yer almadı? Yurt ihtiyacını belirlerken hangi kıstaslarınız var da Sivrihisar bunun dışında kaldı? Bir iş insanın yaptırdığı ve KHK ile el konulan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan yurt, ihtiyaç olmasına rağmen geçen süre içerisinde neden çürümeye terk edildi? Sayın Bakana soruyorum.”