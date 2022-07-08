İmam, grev yapan sağlıkçıları hedef gösterdi: Öldürmez misin, dövmez misin?

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya görev başında öldürüldü. Türkiye genelinde sağlık çalışanları iş bıraktı. Konya'da cuma namazında vaaz veren bir imam, iş bırakan sağlık çalışanlarını hedef gösterdi: Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Herkes akıllı olsun.

Müslüm EVCİ

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Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet, iki önce Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle zirve yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde ve tüm sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla iş bırakacakların duyurdu. Sağlık çalışanları seslerini duyurmak için ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenledi.

Bugün yine Konya’da bir skandal yaşandı. Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’ndeki Kayalar Camii’nin imamı Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbeden sonra iş bırakan sağlık çalışanlarını açık açık hedef gösterdi:

“BU BİR TAHRİKTİR”

– Bugün arife günü. Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne, serum, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir. Bu bir tahriktir ya!

– Geçen hafta kadın cinayetlerini anlatmadım mı? Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir?

“HERKES AKILLI OLSUN”

– Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim.

“BEN KALP KRİZİ GEÇİRİRSEM…”

– Kimse istemez bir doktorun ölmesini, polis, askerimizin şehit olmasını. Ama devlette devamlılık esası var. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem bu kadar millet cuma namazı kılmayacak mı? Beni de kaldırır şu kenara koyarlar, cuma namazını kılarlar, ambulans gelip alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır.

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