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İmamoğlu çiftinin acı günü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’nun amcasının cenazesi törenine katılmak üzere memleketi Trabzon’a geldi.

Elif ÇAVUŞ
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İmamoğlu çiftinin acı günü

Eşi Dilek İmamoğlu'nun amcası Mehmet Kaya'nın (98) cenaze törenine katılmak üzere memleketi Trabzon'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

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İmamoğlu, daha sonra da Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Giresun Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile çok sayıda partili ve İmamoğlu çiftinin yakınları katıldı.

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İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Kaya’nın naaşı aile kabristanlığında toprağa verildi.

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SANATEVİNE YARDIM

Öte yandan Ekrem İmamoğlu Trabzon Sanatevi'ni ziyaret etti. Sanatevi binasını gezerek bilgi alan İmamoğlu, etkinlik salonuna ses, ışık sistemi ve projeksiyon cihazı hediye etti.

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