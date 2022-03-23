İmamoğlu’nun avukatlarından reddi hakim talebi

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları mahkemede reddi hakim talebinde bulundu.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019’da yapılan ve 13 bin oy farkla kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip mazbatasının geri alınmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı mahkemeye kovuşturmanın genişletilmesini içeren beyan dilekçesi sundu.

Ardından Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı CD duruşma salonunda izlendi. Sanık avukatları, cumhuriyet savcısı ve hakim ekranında görünecek şekilde CD'nin izlendiği tutanağa geçirildi.

SÖZLERİN YSK ÜYELERİNE YÖNELİK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu'nun sözlerinin sert eleştiri içeren bir cevap olduğunu belirterek, “CD izlendiğinde müvekkilimin ifadeleri, jest ve mimikleri söylediği sözlerle bütünlük arz ediyor. Sayın bakanı hedef alan siyasi, sert bir eleştiri de içeren cevap olduğu ortadadır. YSK üyelerine yönelik herhangi jest, mimik, atıfla herhangi bir dokundurma bulunmamaktadır.” dedi. Polat, çözüm tutanağında sadece sözlerin çözümünün yer almasının kanaat oluşturmayacağını belirterek, “CD izlendiğinde görülmüştür ki, sözlerin muhatabı YSK üyeleri değildir. Müvekkilim bunu duruşmada da açıkça ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BAKANA CEVAP NİTELİĞİNDEDİR'

İmamoğlu'nun diğer avukatı Mustafa Aşık da söz alarak, YSK üyelerinin beyanının alınmasını talep ederek, “Müvekkil ‘O dönemde yaptıkları, ettikleri de ortadadır. Buna çok girmek istemiyorum ama bir cümle ile cevap vermek gerekirse' diye söze girmiştir. Bu nedenle söyledikleri sayın bakana cevap niteliğindedir” dedi.

Mahkeme, önceki celse müştekilerin dinlenmesinden vazgeçilmesine yönelik ara kararda bu aşamada bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığına ve karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

YSK ÜYLERİ ŞİKAYETÇİ DEĞİL

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat yeniden söz alarak, YSK üyelerinden beyanı alınanların şikayetçi olmadıklarını belirttiklerini, tebligat yapılan YSK üyelerinin de herhangi bir şikayeti bulunmadığını, ancak duruşma tutanaklarında müşteki olarak belirtildiğini söyledi. İmamoğlu'nun avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşerek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Öte yandan reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için geçecek süre gözetilerek, mütalaasını sunmak üzere dosyanın yeniden Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun basın açıklamasında YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edildi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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