İndirim kuponlu ekmek döneminin perde arkası: CHP’li başkanın açtığı halk ekmeği AKP’li başkan kapattı

İndirim kuponlu ekmek satışıyla gündeme gelen Gaziantep’te CHP döneminde açılan halk ekmek fabrikası, AKP’li yönetim döneminde yıkıldı. Fabrikanın kapatıldığı Şahinbey’in şu anki başkanı olan ve adını okçuluk tesisi yapmasıyla duyuran Mehmet Tahmazoğlu ise 5 ay önce kendi yaptığı ankete yüzde 92 oranında halk ekmek yapılması yolunda oy verilmesine karşın bu konuda hiçbir şey yapmadı. Halkın istemesine rağmen açılmayan fabrikanın ardından Gaziantep'te kuponla ekmek dönemi başladı.

Ahmet KAYA

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İndirim kuponlu ekmek satışıyla gündeme gelen Gaziantep'te CHP döneminde açılan halk ekmek fabrikası, AKP'li yönetim döneminde yıkıldı.

Fabrikanın kapatıldığı Şahinbey'in şu anki başkanı olan ve adını okçuluk tesisi yapmasıyla duyuran Mehmet Tahmazoğlu ise 5 ay önce kendi yaptığı ankete yüzde 92 oranında halk ekmek yapılması yolunda oy verilmesine karşın bu konuda hiçbir şey yapmadı. Halkın istemesine rağmen açılmayan fabrikanın ardından Gaziantep’te kuponla ekmek dönemi başladı.

2020 sayımlarına göre 931 bin 116 nüfusu ile Türkiye’nin 57 ilini geride bırakarak Türkiye’nin en büyük üçüncü İlçesi olan Şahinbey'de, 1996 yılında, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Yaşar Ağyüz tarafından halk ekmek fabrikası kuruldu. 15 bin ekmek üretim kapasitesiyle kurulan fabrikanın üretim miktarı daha sonra günlük 60 bine yükseltildi. Günün modern sistemiyle hizmet veren fabrikada üretilen ekmekler, özellikle dar gelirlilerin oturduğu semtlerdeki büfelerde vatandaşlara ulaştırıldı.

AKP DÖNEMİNDE YIKILDI

Daha sonra seçimi kazanan AKP'li Ömer Can'ın başkanlığı döneminde halk ekmek fabrikası önce AKP'li bir belediye meclis üyesine kiralandı. Bir süre bu şekilde faaliyet gösteren fabrikanın yerinin cazibesi nedeniyle imar düzenlemesine gidilerek arsa ticari konut alanına çevrildi. Bu nedenle de halk ekmek fabrikası 2009'da yıkıldı, arsasında ise binalar yükseldi.

“VATANDAŞA UCUZ EKMEK VERİYORDUK”

Halk ekmek fabrikasını hizmete açan dönemin CHP'li Şahinbey Belediye Başkanı Yaşar Ağyüz, sosyal belediyeciliğin gereği kurulan halk ekmekte ilçenin toplam ekmek ihtiyacının yüzde 15'i kadarının karşılandığını belirterek, “Halk ekmeğin neden kapatıldığına aklım ermedi” dedi.

O dönem dar gelirlilere piyasa fiyatından yüzde 40 ucuza ekmek sattıklarını belirten Ağyüz. “Biz sosyal belediyeciliğin gereği kar amacı gütmedik. Bugün indirimli ekmek kuponu ile satış yapılıyorsa bunun en önemli nedeni yapılan yanlışlardır. Bu tür destekler de pansumanla yaranın tedavi edilmeye çalışılmasından başka bir şey değildir” diye konuştu.

“ANKET YAPTI, FABRİKA YAPMADI”

Adı sıkça tartışma konusu icraatlarla gündeme gelen ve 60 milyon TL'ye okçuluk tesisi yapımıyla şimşekleri üzerine çeken, halk ekmeğin yıkıldığı Şahinbey'in AKP'li Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeniden ekmek fabrika kurulmasıyla ilgili şikayet ve tartışmalar üzerine 12 Aralık 2021'de sosyal medya hesabından bir anket yaptı.

Tahmazoğlu vatandaşlara, “Kıymetli hemşerilerim, son günlerde çok tartışılan bir konu var. HALK EKMEK. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Halk ekmeğe ihtiyaç var mı?” diye sordu. Ankete katılan 4 bin 16 kişinin yüzde 92'si ‘Evet' yanıtını verirken, yüzde 8 ise gerek olmadığı yolunda oy kullandı. Anketle ilgili yapılan 124 yorumun önemli bir bölümünde Başkan Tahmazoğlu okçuluk tesisi ve 360 milyon TL'ye cami yaptırmak gibi çeşitli konularda eleştirilerek halk ekmek fabrikasının gerekli olduğu yolunda görüş bildirildi. Ancak, anketin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre geçmesine karşın halk ekmek ile ilgili bir adım atılmadı.

“CHP'NİN YAPTIĞI HALK EKMEK FARİKALARINI AÇIN”

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun anketine, “CHP döneminde var olan halk ekmek fabrikalarını kapattığınız gibi derhal açmalısınız” paylaşımı yapan Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şencan, özellikle pandemi döneminde sürekli olarak halk ekmek fabrikalarının açılması yolunda çağrıda bulunduklarını belirterek, “Bu çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin indirimli ekmek uygulaması ile görmüş olduk. Halk, bırakın taze ekmeği, bayat ekmek almak için bile sıraya giriyor. Bu görüntüler vicdanlarımızı sızlatıyor. Yoksulluk derin boyutlara ulaştı, Bu şehrin insanları bu görüntüleri hak etmiyor” dedi.

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