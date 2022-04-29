‘İnsanlar geçim derdinden dolayı pimi çekilmiş el bombası gibi, çatmaya kalkmayın’

Toplumun her kesiminden insanın son aylarda konuştuğu neredeyse tek şey ekonomi... Halkın derdini sırasıyla işsizlik ve konut fiyatları izliyor... Vatandaşlar, Türkiye'nin geldiği duruma, "Millete bak; yüzü güler gibi ama içi felaket. İnsanlar pimi çekilmiş el bombası gibi, çatmaya kalkmayın. Beyler saraylarda zevki sefa sürüyorlar, biz de burada sürünüp duruyoruz" sözleriyle isyan ediyor.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının etkisiyle son yıllarda artan hayat pahalılığı, 2022 yılıyla birlikte rekor seviyelere ulaştı. ‘Orta direk’ olarak nitelenen sınıf yok olma noktasına gelirken, yoksullar daha da yoksullaştı.

Art arda gelen yüksek zamlar gencinden yaşlısına, fakirinden zengine herkesin neredeyse tek gündemi haline geldi.

İstanbul Avcılar Meydanı’nda vatandaşa, “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye sorduk. Konuştuğumuz vatandaşların hepsi ilk sıraya ekonomiyi koyarken; bunu sırasıyla işsizlik ve konut fiyatları izledi.

“BUNU BAŞIMIZDAKİLERE SORMAK LAZIM”

Süheyl bey: “Ekonomi. Başka ne olabilir ki? Ekonomi bitmiş durumda. Ekonomi diye bir şey yok, sefalet var. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor. (Neden bu duruma geldik sizce?) Bunu başımızdakilere sormak lazım. Onlar yönetiyor bu ülkeyi. Sorumlusu onlar.”

“MİLLETE BAK, YÜZÜ GÜLER GİBİ AMA İÇİ FELAKET”

Bektaş bey: “Türkiye’nin en önemli sorunu, geçim… Millete bak; yüzü güler gibi ama içi felaket. İnsanlar pimi çekilmiş el bombası gibi, çatmaya kalkmayın. (Sizce bu durumun sorumluları kimler?) Yukarıdakiler… Köşe kapmaca oynuyorlar. Olan millete oluyor.”

“İNSANLAR AY SONUNU ZOR GETİRİYOR”

Nurcan Cengiz: “Ekonomik kriz tabi ki şu anda. İnsanların birçoğu geçim sıkıntısı çekiyor. En önemlilerinden biri de konut krizi. Ciddi bir kiralık ve satılık ev krizi var. İnsanlar zor geçiniyor, ayın sonunu zor getiriyorlar.”

“BEYLER SARAYDA ZEVKİ SEFA SÜRÜYOR”

Rahmi Karaduman: “Türkiye’nin en önemli sorunu, bu iktidarın başta olması. İçinde bulunduğumuz durum vahim. Ben emekliyim, 3300 lira maaş alıyorum, geçinme zorluğu çekiyorum. Şairin dediği gibi; ‘Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile…’ Beyler saraylarda zevki sefa sürüyorlar, biz de burada sürünüp duruyoruz. (Neden bu hale geldik sizce?) Demek ki adam gibi adamı seçemiyoruz.”

“DÜZELECEĞİNE İNANMIYORUM”

Hüseyin Yılmaz: “Türkiye’nin en önemli sorunu hayat pahalılığı ve işsizlik. Bu, iktidardan kaynaklanan bir sorun. Bu durumun düzeleceğine hiç inanmıyorum. Daha pahalı olmasın da, böyle gider… (İktidar yetkilileri sık sık ekonomiye yönelik olumlu açıklamalar yapıyor…) Onlar boş. Hep boş anlatıyorlar. Hiç inandırıcı bulmuyorum. Hep palavra.”

“BU YAŞA GELDİM BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM”

Müyesser Tok: “Türkiye’nin en önemli sorunu şu anda maddi sıkıntı. Zamlar almış başını gidiyor, bu zamlara ‘dur’ demek gerekiyor. (Neden bu hale geldik sizce?) Bunu yetkililere sormalı. Şu son zamlar neden bu halde, onu çok merak ediyorum. Anlamış da değilim. Bu gidişe gerçekten bir dur demek gerekiyor. Ben bu yaşa geldim, böyle şey görmedim.”

“BİR ŞEY ALIRKEN 10 KERE DÜŞÜNÜYORUZ”

Hatice Güleryüz: “Maalesef ki en önemli sorun maddi durumumuz. Her şeyden kısıtlanıyoruz, gittikçe daha kötüye gidiyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. 10 kere düşünüyoruz, ‘Alalım mı?’, ‘Gerçekten ihtiyacımız var mı?’ diye. (İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarına güveniniz kaldı mı?) Açıkçası çok yok.”

“YARIN DAHA İYİ OLACAĞINDAN ENDİŞELİYİM”

Hasan Başyurt: “Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi. Şu anki ekonomi berbat. (Neden bu hale geldi sizce?) Tek adam rejimi bu hale getirdi. (İktidarın ekonomi politikalarına güveniniz kaldı mı?) Kalmadı. Tek adam rejimi keyfi bir rejimdir, çoğulcu değil. Tek kişinin karar vereceği rejim budur. Onun için itimadım yok. Yarının daha iyi olacağından endişeliyim.”

“HER ZAMAN UMUT OLSA DA…”

Yusuf Uz: “Türkiye’deki en önemli sorun bence iş istihdamı ve ekonomi. Elimizdeki potansiyeli yeteri kadar kullanamadığımızı düşünüyorum. Anlam veremiyorum neden bu halde olduğumuza. Çok büyük bir potansiyelimiz var ülke olarak. Bir genç olarak anlam veremiyorum… Sürekli kaygılıyım. Sürekli düşünüyorum. İçimde her zaman umut olsa da git gide umudum tükeniyor.”

“BEN O UMUDU GEÇEN SENE KAYBETTİM”

Şeyda Arslan: “Tabi ki de işsizlik. Üniversite öğrencileri olarak işsiziz. (Mezun olduktan sonra iş bulabileceğinize dair umudunuz var mı?) Hayır yok. Ben o umudu geçen sene kaybettim…”

“EKONOMİ ÇÖKMÜŞ HALDE”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “En önemli sorun ekonomi. Ekonomi çökmüş halde. Bizi iyi yönetemedikleri için bu hale geldik. Eskiden az parayla geçimimizi sağlardık rahatça; bugün geçimimizi sağlayamıyoruz.”

İlginizi Çekebilir Vatandaşın bayram hevesi kursağında kaldı

İlginizi Çekebilir Vatandaşların fatura isyanı: Son 6 ayda bittik!

İlginizi Çekebilir Konut ve kira artışlarına vatandaş isyanı: Cehennemde yaşıyoruz