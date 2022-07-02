İş insanının kafasına kurşun sıkıp kum çuvalına koyup gömmüşler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç gün önce kum torbası içerisinde cesedi bulunan kişinin bir iş insanına ait olduğu ve kafasına kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 Haziran 2022 gecesi kötü kokuların gelmesi üzerine polisin etrafta yaptığı araştırmada yol kenarına kazılan bir çukura kum torbası içerisine konularak gömülen kişinin yapılan otopsi sonucunda yaklaşık bir ay önce öldürülen iş insanı 50 yaşındaki Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Erol'un ailesi ve yakınlarının yaklaşık 25 gün önce jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

TABANCA İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk tespitlere göre tabanca ile kafasına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Erol'un ailesi ve yakınlarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdiği ve olayla ilgili olarak 1'i kadın olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulamaları devam eden kişilerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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