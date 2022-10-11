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IŞİD saflarında yer alıp kaçak şekilde ülkeye giren 5 kişi yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

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IŞİD saflarında yer alıp kaçak şekilde ülkeye giren 5 kişi yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

EYP SORUMLUSU DA YAKALANDI

Operasyonda, aralarında örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlama sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.  (AA)

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