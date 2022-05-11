İstanbul Gelişim Üniversitesi 106 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 106 öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

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