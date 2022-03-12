İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman bitecek?

Marmara Bölgesi ve İstanbul’da kar yağışı ile mücadele çalışmaları devam ederken Meteoroloji bugün için uyarıda bulundu. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışı pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedecek.

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Günler öncesinde önlemleri alınan kar yağışı için kritik gün geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ay sonunu bulacak.

Bu akşam saatlerine kadar kar yağışının en yoğun etkisini göstermesi bekleniyor. Pazar gecesinden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece yükselmesi nedeniyle yağışın da kuvveti azalacak. Bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK

Meteoroloji, son duyurusunda “Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Yeni hafta ortasında hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi beklense de genel sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında kalacak. Türkiye son yılların en soğuk mart ayını yaşamış olacak.