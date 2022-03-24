İstanbul’da dev satış: 169 hazine arazisi açık artırmaya çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da 169 hazine arazisini açık artırmayla satışa çıkardı. Satışa çıkan arazilerin toplam büyüklüğü yaklaşık 100 bin metrekare.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Şile'de bulunan 169 hazine arazisini, açık artırma ile satışa çıkardığını duyurdu.

Arsalar 127 bin 755 TL'den başlayan fiyatlarla 5 Nisan günü satılacak. Vadeli, KDV'den muaf ve açık arttırma ile satılacak arsalar için 24 ay vade yapılacak, yüzde 25 de peşinat isteniyor.

EN PAHALI ARAZİ BAŞAKŞEHİR'DE

Satışa çıkan hazine arazilerinin konut, ticaret, otel imarına sahip. En yüksek tahmini bedel, Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım'da bulunan ve imar planlarında konut alanı olan 11 bin 445 metrekarelik alan için 60 milyon 87 bin 90 TL olarak belirlendi.

169 arsanın büyük çoğunluğu Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunuyor. Satılacak arazilerin toplam büyüklüğü yaklaşık 100 bin metrekare.

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