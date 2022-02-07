İstanbul’da su dolum tesisinde yangın: Ekipler müdahale ediyor

Eyüpsultan Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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Kemerburgaz’da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. (DHA)

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