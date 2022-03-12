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İstanbul’da elektrik kesintileri zor durumda bıraktı

İstanbul'da Bahçelievler'in Çobançeşme Mahallesi’nde bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintisi soğuk havada mahallede yaşayanları zora duruma düşürdü.

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İstanbul’da elektrik kesintileri zor durumda bıraktı

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan bazı noktalarda elektrik arızasından dolayı kesinti yaşandı.

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor duruma düşerken, bazıları ise çareyi tanıdıklarına gitmekte buldu.

“İKİ GÜNDÜR BİZDE ELEKTRİK YOK”

Kış gününde elektriğin olamamasının zor olduğunu belirten Cihan Tamer, “İki gündür bizde yok diğer sokakları bilmiyoruz, aradık birkaç kere ilgili kurumları dün geldi, sonra tekrardan kesildi. Bugün yine tekrardan elektrik olmadığı için annemize gidip oralarda duracağız” dedi. İHA

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