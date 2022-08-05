İstanbul’da ‘köpeğime toz geldi’ kavgası: Temizlik görevlisi konuştu

Kadıköy'de köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Olayı anlatan temizlik görevlisi "Önce çöplere vurdu sonra bana saldırdı" dedi.

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Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun’la tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun’un burnu kırıldı.

Temizlik işçisi Aydın Çoşkun’un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan 34 yaşındaki Aydın Çoşkun “Her zamanki gibi çalışıyordum. Vatandaşın biri geldi süpürdüğüm çöpe vurdu. Vurduğu an da ben geri çekildim. Çekildiğim anda bana dedi ki benin köpeğime toz geliyor, çöpler de üzerime geliyor dikkat et dedi. Sonra küfür etmeye başladı, ardından saldırdı. Ben yine sakinliğimi korudum” dedi.

Çoşkun, “Belediye bir zarar gelmemesi ve kendi işimden olmamak için gayet sakin davrandım. Yoldan araba geçiyordu. Geçtikten sonra kendimi arabanın altında kalmamak için öne attım. O sırada burnuma vurdu. Şu anda burnum kırık. Bugün saat 16.30 sıralarında ameliyat olacağım” diye konuştu.

“Köpeğime toz geliyor diye bana saldırdı” diyen Çoşkun, “O kişi zaten kızgın bir hali vardı. Bir tek sen değil. Bütün herkes böyle diyerek bütün belediye personeline hedef alarak kelimeler etti. Sen hep aynısını yapıyorsunuz bana hareket etti. Biraz önce polis karakolundan aradılar. Karakola gidip kendisinden şikayetçi olacağım” dedi.

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