İstanbul’da sürücü ve yolcuların yaşadığı kar esareti Meclis’e taşındı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki yollar ile İstanbul Havalimanı’nda yaşanan sıkıntıları TBMM’ye taşıdı. Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sorumlulara herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

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Engin Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, 24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kar yağışı esnasında, İstanbul Havalimanı'nda ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan yollarda, yine aynı sorumluluk alanında olup özel hukuk tüzel kişilerince işletilen otoyollarda ve İstanbul Havalimanı'nda ulaşımın sağlanamadığı, bu durumun vatandaşların mağduriyetine yol açtığının tespit edildiğini belirtti.

Altay, Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

* İstanbul'da kar yağışının başlayacağı öngörülen saatlerde Ankara-İstanbul Otoyolunun Bolu Dağı Mevkiinin ulaşıma açılması nedeniyle yaratılan tır trafiğinin yaşanan sorunlarda etkisi olduğuna dair bir ölçüm ve tespit yapılmış mıdır?

* 24 Ocak günü söz konusu otoyolun Ankara – İstanbul yönünde trafiğe açılması ile gün içerisinde İstanbul'a giriş yapan tır sayısının, son 1 aylık sürede aynı saatlerde (12:00-18:00) giriş yapan tır sayısı ile bir karşılaştırma yapılmış mıdır?

* İstanbul'da kar yağışı devam ederken, İstanbul'a ulaşım yolları üzerinde bulunan İl Valiliklerince alınan önlemler nelerdir?

* Meteorolojinin ısrarlı uyarılarına rağmen İstanbul'a giriş-çıkışların zamanında durdurulduğunu düşünüyor musunuz?

“YAPTIRIM UYGULANACAK MI”

* Özel otoyolları, TEM ve KGM tarafından işletmesi, denetimi ve müdahalelerin yapıldığı yollarda yaşanan eksiklikler ve görev – hizmet kusurları nedeniyle ilgili özel işletmelere, kamu yöneticilerine bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır? Özel oto yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza kaldıkları süre dikkate alınarak bir tazminat ödemesi yapılacak mıdır?

“PRESTİJ KAYBINA UĞRADI”

* Ülkemizin ve İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olan ve yaşanan süreçte uçuşların gerçekleştirilemediği, yerli/yabancı konukların mağdur edildiği, ülkemizin prestij kaybına uğradığı göz önüne alındığında ilgililer hakkında hangi tedbirler uygulanacaktır?

* İstanbul Havalimanı İşletme Sözleşmesinde, yaşanan bu durumlara dair sorumluluklar ve cezai müeyyidelerle ilgili hangi düzenlemeler bulunmaktadır?

* Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına aldığınız/almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?”