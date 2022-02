İşten atılan işçiler Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını çalıp oynadı

Kocaeli'de 100'e yakın işçinin işten çıkartıldığı Farplas Otomotiv’de işçilerin direnişi sürüyor. Fabrika önünde eylem yapan işçiler, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısını çalıp oynadı.

Halil ATAŞ

Kocaeli’de Farplas Otomotiv'de işten çıkartılan işçilerin direnişi sürüyor. Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını çaldılar.

TARKAN’IN ‘GEÇÇEK’ ŞARKISINI ÇALIP OYNADILAR

Farplas Otomotiv'de sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan yaklaşık 100 işçinin direnişi fabrika önünde devam ediyor. İşçiler, Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını çalıp oynarken, Birleşik Metal İş’te sosyal medyadan, “Git’çek, git’çek, geldiği gibi git’çek. Her şeyin sonu var, bu çile de bit’çek. Oh, oh, zilleri takıp oynıy’ca’z o zaman. O çiçekten günler çok yakın, inan” ⁦paylaşımı yaparak, şarkıda geçen sözler ile işçilere destek verdi.

İŞTEN ÇIKIŞ TEBLİGATLARI YAPILMIŞTI

Farplas çalışanları, yaklaşık bir ay önce ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için demokratik tepkilerini göstererek fabrika önünde eylem yapmıştı. Ardından çeşitli bölümlerden işçilere, çağrıldıkları bir otelde taşeron firmaların avukatları tarafından işten çıkış tebligatları yapılmıştı.

