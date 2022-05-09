İYİ Parti 10 maddelik STK açıklaması

İYİ Parti, “Güçlü STK Büyüyen Türkiye” sloganıyla düzenlediği programında gelecekteki STK vizyonunu 10 maddeyle açıkladı.

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İYİ Parti, Ankara’da bir otelde “Güçlü STK Büyüyen Türkiye” programı gerçekleştirdi. İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İlişkileri Başkanı Burak Akburak, düzenlenen toplantıda partisinin STK vizyonunu anlattı.

“YENİ NESİL STK’LAR DÖNEMİ”

Akburak, “Türkiye 20 yıldır, STK'ların özgürlüklerinin kısıtlandığı, desteklenmediği, büyütülmediği bir süreç yaşıyor. İşte Türkiye, İYİ Parti'nin sivil toplum, demokratik gelişim belgesiyle yeni nesil STK'lar dönemine geçiyor. Biz İYİ Parti olarak, Türkiye'nin geleceğin STK'larını yaratması için bir yol haritası oluşturduk” dedi.

10 MADDEYLE İYİ PARTİ’NİN YOL HARİTASI

Akburak, 10 maddeden oluşan yol haritasını şöyle açıkladı:

1- STK'ların üzerindeki baskının kaldırılması.

2- STK faaliyetleri için özgür ortamın oluşturulması.

3- STK'larda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

4- STK'ların dijitalleşmesi.

5- STK-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi.

6- Sivil toplum düzenleme kurulunun oluşturulması.

7- STK'ların karar alma sürecinde aktif katılımlarının sağlanması.

8- Kamu-STK iş birliğinde kapsayıcılığın artması.

9- STK'ların uluslararası iş birliğinin artması.

10- Kadın girişimciliğinin STK'lar aracılığıyla desteklenmesi.

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