İYİ Partili Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Milletle hesaplaşmayı bırak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüsü yakalanmasının ardından bazı sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma açılmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu atılan tweetleri doğru ve yerinde bulmamız ahlaki bulmamız asla mümkün değildir. Ama buna sebep olan siyasi aklın da kendisini gözden geçirmek gibi bir mecburiyeti vardır. O sebeple Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Milletle hesaplaşmayı, mahkemeleşmeyi bırak, millet kucaklaşmak istiyor” yorumunu yaptı.

İlker KILIÇASLAN

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavvat Dervişoğlu Manisa'da partisinin il istişare toplantısına katıldı. Manisa Şehzadeler ilçesi Tarihi Bedesten Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gündemdeki konulara değinerek, iktidarı eleştirdi.

“MİLLETLE HESAPLAŞMAYI BIRAK”

Konuşmasına corona virüsüne yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleriyle başlayan İYİ Partili Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı’nın hastalığı üzerinden yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarına soruşturma açılmasını da sert bir dille eleştirdi.

İYİ Partili Dervişoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Yaptırmış olduğu testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve muhterem eşlerine geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Hastalıktan kaynaklı bir takım olumsuz beyanlar da söz konusu olmuş. Ama tüm siyasi parti liderleri sayın Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonrada Cumhurbaşkanımız güzel dileklerde bulunmuş.

* Sayın Kılıçdaroğlu'nda sayın genel başkanımız Meral Akşenere de, sayın Davutoğlu'na da, sayın Karamollaoğlu'na da tüm siyasi partinin genel başkanlarına iyi dilekleri için teşekkür etmiş. Keşke bu nezaketi 20 seneden beri sürdürdüğü siyasi yolcuğun her aşamasında göstermiş olsaydı. İçim acıyor, içim yanıyor. Türkiye öyle kutuplaştı ki seçim kazanabilmek için Türkiye'nin yüzde 50'sini yanına almayı, yüzde 50'sinide karşısına almayı göze alarak bir siyasi yolculuk sürdürüldü. Maalesef ülke kutuplaştı. Erdoğan ve yanlıları var. Erdoğan ve karşıtları var.

* Masada böyle oluşturulunca da olumsuz beyanlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığı ile ilgili bir takım tweetler atılmış. Bu atılan tweetler savcılık tarafından takibe alınmış. Ne kadar kötü bir durum. Cumhurbaşkanımız hasta oluyor hiç olmayan yorumlar atılabiliyor. Bu atılan tweetleri doğru ve yerinde bulmamız ahlaki bulmamız asla mümkün değildir. Ama buna sebep olan siyasi aklında kendisini gözden geçirmek gibi bir mecburiyeti vardır.

* Millet kutuplaşmak değil, kucaklaşmak istiyor. Toplumun bir kesimini yanına bir kesimini karşısına aldı seçim kazanmak amacıyla bir siyasi dil geliştirdi. Buna bağlı olarak birbirine rakip olan siyasi partiler sanki birbirine düşmanmış gibi algılanıyor. Son derece tehlikeli bir şey.

* Şimdi bunun ortadan kaldırılmasının birinci yolu; hadlerini aşan ve dengesizlik yapan Cumhurbaşkanın hastalığı üzerinden nezaketsiz tweetler atanlara karşı dava nasıl açabilirim diye düşüneceği yerde Cumhurbaşkanının hukuk müşavirleri, bu milletle nasıl barışırız bunun hesabını yapsınlar.

* Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanını başına musallat olan bu bela Türkiye'nin iyi ve güzel günlerine dönüşebilecek bir adımla taçlandırılabilir. O sebeple Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Milletle hesaplaşmayı, mahkemeleşmeyi bırak, millet kucaklaşmak istiyor. Millet uzattığı eli itme diyor.

“HİÇ KİMSENİN GÜZERGAH TAYİN ETMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ”

İYİ Partili Dervişoğlu konuşmasının devamında, bazı gazete yazarlarının ve medya kuruluşlarının partilerine yön vermeye çalıştığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

* Bizim bu yola çıktığımızda yanımızda olmayan kimseler şimdi bize akıl veriyor. Gazetelerde bazı köşe yazarları yazıyor. ‘İYİ parti şunu yapmalı' ‘İyi parti iyi ama. O Müsavat Dervişoğlu orda olmasa daha iyi olur', ‘İYİ Parti şu şu alanlarda çalışma yapsa daha iyi olur' gibi beyanlara rastlıyoruz. İyi niyetli olanlarını benimsiyoruz.

* Ama dışarıdan yol göstermelerle elde edilmiş bir siyasi başarıda henüz demokrasi tarihimizde kaydedilmemiş. İYİ Parti'nin bu zamana yaptıkları doğru olmasaydı zaten bu büyüklüğe erişemez, sayın Meral Akşener'e Türkiye'nin kaderine yön verecek bir lider, partimizin iktidar alternatifi olması söz konusu olamazdı. Biz büyüdük. Eleştirilere büyüdük ve eleştirilere her zaman açığız. Ama hiç kimsenin İYİ Parti'ye ve sayın genel başkanımıza güzergah tayin etmesine asla müsaade etmeyiz.

İYİ Partili Dervişoğlu konuşmasının son kısmında Türkiye'nin büyük bir sıkıntıda olduğunu ve bu sıkıntıdan kurtuluşun tek yolunun Millet İttifakı olduğunu belirterek, önümüzdeki genel seçimde başarılı kadrolar ile ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından İYİ Partili Dervişoğlu, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ile birlikte partisine yeni katılan üyenin parti rozetlerini taktı.