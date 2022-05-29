İYİ Parti’li Çıray, Soylu’ya atış poligonlarını sordu

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, atış poligonları konusuna dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi yöneltti. Suriyeli sığınmacıların poligonlara büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Çıray, “Türkiye genelinde SADAT’ın poligon tasarım hizmeti verdiği kaç atış poligonu vardır?” diye sordu.

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye genelinde giderek yaygınlaşan atış poligonlarını meclis gündemine taşıdı. Çıray, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konuya ilişkin bir soru önergesi yöneltti.

‘EN SON NE ZAMAN DENETLENDİ?'

Poligon açmanın bir çok onay aşamasından geçtiğine dikkat çeken Çıray, poligonların denetimlerini gündeme getirdi. Çıray, “Sayısı artan atış poligonlarının hizmetinden yararlanmak isteyenler, herhangi bir güvenlik prosedüründen geçmeden, ücreti mukabilinde istediği tür silahla atış yapabilmekte, atış tekniği eğitimi veya silah tamir/bakım eğitimi alabilmekteler.

Ancak poligonlara giden kişilerin kimlik/ikamet bilgileri ve adli durumlarının sorgulanmaması, bazı suçlara zemin hazırlayıcı bir risk taşıyor elbette. Ayrıca denetim mekanizmaları, poligonların silah ve mermi tedarik zincirlerini, envanter kayıtlarını ciddiyetle ve düzenli olarak denetliyor mu, merak konusu. Mesela, poligonların silah ve mermi envanterleri en son ne zaman denetlendi?” diye sordu.

‘SURİYELİ SIĞINMACILAR NEDEN POLİGONLARA AKIN EDİYOR?'

Seçim güvenliğinin ve sonrasındaki asayişin büyük önem taşıdığını belirten Çıray, seçim güvenliği ile ilgili spekülasyonların önüne geçilmesi için iddiaların cevaplanmasının önemini vurguladı.

Çıray, “Özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki bazı semtlerde Suriyeli sığınmacıların poligonlara yoğun ilgi gösterdiği basına yansıdı. Ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye sığınan ancak Esad'ın af ilan etmesiyle sığınmacı statüleri sona erdiği için geri gönderilmesi gereken Suriyeli sığınmacılar, gelir kaynakları çok kısıtlı olmasına rağmen nasıl ve neden poligonlara akın ediyor? Bu iddia eğer doğruysa İçişleri Bakanlığının derhal harekete geçerek bu durumu sorgulaması ve gerekli önlemleri alması gerekir” diye konuştu.

SADAT'IN POLİGONLARININ OLUP OLMADIĞINI SORDU

Çıray, SADAT'ın resmi internet sitesinde silah, tüfek ve hatta keskin nişancılığa uygun, gerçek atışların yapılabildiği trap-skeet ve atış poligon sistemleri hizmeti verildiğinin yer aldığını hatırlatarak, “Kurucu Başkanı Cumhurbaşkanı eski başdanışmanı olan ve ticari hizmetleri arasında atış poligonları olan paramiliter yapı şüphelisi SADAT ile ülkelerine gönderilmesi gereken sığınmacıların ülkelerine dönmeyip poligonlara bu denli ilgi gösteriyor olması, açıklanması gereken pek çok şüpheyi de beraberinde getiriyor” dedi.

Çıray, ‘SADAT'ın poligonlarının olup olmadığını ve bu poligonları açanların AKP'li siyasilerle bir bağının bulunup bulunmadığını’ sordu.

Aytun Çıray, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

1- Atış poligonları ne sıklıkta denetlenmektedir?

2- Poligonların silah ve mermi sayıları ile diğer envanter bilgileri denetimlerde kayıt altına alınıyor mu? Özellikle İstanbul'daki poligonlara en son ne zaman denetim yapılmıştır? Bu denetimler sonucunda eksik/fazla silah ve mermi tespit edilmiş midir?

3- Atış poligonlarında hizmet almak isteyen kişilerin kimlik bilgileri, ikametgâh adresleri ve adli sicil kayıtları kontrol edilerek kayıt altına alınmakta mıdır? Alınmıyor ise bu durum bazı suçlara zemin hazırlayıcı bir risk değil midir?

4- Özellikle İstanbul'da bazı semtlerdeki atış poligonlarının yoğun bir şekilde Suriyeli sığınmacılar ile dolu olduğu, ücreti karşılığında atış eğitimi, silah tamir/bakım gibi eğitimler aldıkları iddia edilmektedir. Bu durumda ülkemizde poligonlara girip çıkan sığınmacıların kimlik/ikametgâh bilgileri takip ediliyor mu?

5- Poligonlara giden sığınmacılar silahlı atış eğitimlerini hangi gelir kaynaklarıyla karşıladıkları sorgulanıyor mu? Bu sığınmacılara poligonlarda eğitim almaları amacıyla başka aktörlerce ekonomik destek sağlanması söz konusu mudur?

6- Türkiye genelinde SADAT'ın poligon tasarım hizmeti verdiği kaç atış poligonu vardır? Var ise bu poligonların sahipleri kim ya da kimlerdir? Bu kişilerin AKP'li siyasiler ve bürokratlar ile akrabalık ilişkileri var mıdır?

7- SADAT'a çalışan emekli askeri personellerin sık sık gittiği atış poligonları var mıdır?

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