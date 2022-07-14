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İzmir’de kadın cinayeti: Evinde vahşice öldürüldü

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı çiftlik evinde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yayınlanma: 07:15 - 14 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi.

Kader Değirmen (38) yakınları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kader

Değirmen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, Değirmenci'yi öldürdüğü öne sürülen H.D.'nin peşine düştü.

Şüpheli H.D.'nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Kamyoneti durduran polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.D.'nin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı.

H.D.'nin kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını belirleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi H.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)

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