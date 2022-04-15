Kadın fotoğrafıyla şantaj yapan sapık yakalandı

Samsun'da tanımadığı kadınların fotoğraflarıyla Telegram'da hesap açıp, cinsel içerikli mesaj atan ve iletişim kurduğu kişilere şantaj yapan Emre K. yakayı ele verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da peş peşe gelen şantaj şikayetleri üzerine harekete geçti.

27 yaşındaki Emre K.’nin tanımadığı kadınların isim ve fotoğraflarını kullanarak çok sayıda Telegram hesabı açtığı, başkalarıyla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı, kadınları da bu konuşmaların ekran kayıtlarını yaymakla tehdit ettiği tespit edildi.

Birçok kadına aynı şeyi yaptığı, mesajlaştığı kişilere şantajlarda bulunduğu ve fotoğrafını kullandığı kadınları da ölüm tehdit ettiği belirlenen Emre K. yakalandı. ‘Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma’, ‘ölümle tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlarından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Rüşvet parasıyla hac! Kadın öğretmenlere şantaj...

İlginizi Çekebilir Meral Kaplan'a şantaj davasında karar çıktı