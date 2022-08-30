Kadınlardan Gülşen’e destek: Elimi de kolumu da bağla hadi!

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, tutukluluğu ev hapsine çevrilen sanatçı Gülşen için destek eylemi düzenledi. Kadınlar, Gülşen’in 'Elimi de kolumu da bağla haydi! Becerebilirsen zapt et haydi!' şarkı sözleriyle yaşananlara tepkisini gösterdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, imam hatipler hakkında söylediği sözler nedeniyle yargı sürecine tabi tutulan sanatçı Gülşen Çolakoğlu'na destek eylemi düzenledi.

Eylemin sonunda kadınlar, sanatçıya ait ‘Yurtta Aşk Cihanda Aşk’ adlı şarkıda geçen ‘Elimi de kolumu da bağla hadi’ sözlerini haykırarak Gülşen’e destek verdi.

“BASKI REJİMİNİN BOYUTLARINI GÖSTERİYOR”

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, Eskişehir Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Cadeesi Kanatlı AVM önünde, sanatçı Gülşen’e destek eylemi düzenledi. Eyleme CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi.

Eyleme katılan kadınlar, ‘Kadın düşmanı politikalarınıza itaat etmiyoruz’ yazılı pankart ve ‘Nefret politikalarınıza itaat etmiyoruz’, ‘Çekmişiz isyan bayrağını dalgalanır, başımızda hür’ şeklinde dövizler açtı.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına konuşma yapan Özlem Tanç, “Siyasi iktidar seçim atmosferine müzik festivallerini yasaklayarak, sanatçılara konser yasağı getirerek, milyonlara sürtük diyerek girdi. Gülşen'e aylardır yapılan sistematik saldırıların ardından son olarak tutuklanması baskı rejiminin boyutlarını gösteriyor” dedi.

“POLİTİKALARINIZA İTAAT ETMİYORUZ”

Gülşen’in ev hapsinde hala tam olarak özgür olmadığını vurgulayan Tanç, şunları söyledi:

“İktidarın nefret söylemi, muhalefetin iktidarı besleyen tutumları ve yargının erkek aklı biz kadınları ve LGBTİ+ları hedef almakta ve her an bir ölüm, tecavüz, tutuklama ile karşı karşıya bırakmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, 6284'ün etkin uygulanmaması ve tüm kararların tek adamdan çıkması ülkeyi demokrasiden, özgürlükten, güvenilir bir yer olmaktan hızla uzaklaştırıyor. Katillerin, tecavüzcülerin sırtını sıvazlayanlara sözümüz var; sokakta, evde, okulda, işyerinde her yerdeyiz.

Ne size ne kadın düşmanı politikalarınıza itaat etmiyoruz. Nefret politikalarıyla öldürdüğünüz kadınlar, katlettiğiniz lubunyaların isyanıyla mücadelemizi büyütüyor ve bir kez daha haykırıyoruz: Yaşasın Kadın Dayanışması! Sesimizi yükselttiğimizde hep kazandık, Gülşen'in tutukluluğu sona erdi.

Ancak ev hapsinde ve hala tam olarak özgür değil. Hiçbir kadın size göre makbul kadın olmadığı, istediğini giydiği, istediğini söylediği için baskı altında, tutuklama tehdidiyle yaşamayacak.

Kadınlar ve lubunyalar olarak haykırıyoruz; bütün kız kardeşlerimiz özgür oluncaya dek biz de özgür değiliz! Bu yüzden susmuyoruz. Baskıcı politikalarınıza, erkek adaletinize, saray yargınıza itaat etmiyoruz.”

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