Kaftancıoğlu Çekmeköy parkından seslendi: Burayı da durduracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çekmeköy Belediyesi'nin yapılaşmaya açmak istediği parka incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çekmeköy Belediyesi'nin yapılaşmaya açmak istediği parka gelerek, direniş gösteren mahalle sakinleriyle buluştu. Kaftancıoğlu daha sonra parka girerek iş makinelerinin yarattığı tahribatı inceledi. Kaftancıoğlu’nun incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

“AKP giderayak yeşil düşmanlığına ve rant kardeşliğine devam ediyorlar” diyen Kaftancıoğlu, “Yaklaşık 1 yıl önce bir sitenin önünde çocukların oynadığı bir park akaryakıt alanı olarak belirlemişlerdi ve biz oradaki mahalleliyle birlikte bir süreç yürüttük ve oradaki sürecimiz yürütmeyi durdurma kararı aldı. O süreci yürütmeyi devam ediyoruz. Orası şu anda park, arkası da park olarak kalacak göreceksiniz.” dedi.

“O KADAR HADSİZ, O KADAR HUKUK TANIMAZLAR Kİ…”

Yapılan işlemin hukuksuz olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “O kadar hadsiz, o kadar hukuk tanımazlar ki bunu bile hukuka uydurmadan yapıyorlar. Arkası park, sitenin önünde ellerinde belge yok, bilgi yok, ruhsat yok, apar topar kapıları kapatmışlar siteden insanların bile özgürlüğünü engelleyerek, bulunduğu yerdeki ulaşım özgürlüğünü engelleyerek apar topar iş makinalarını sokmuşlar.

Burası daha önceden site yapıldığında karayollarına bırakılan ve park olarak da planlarda yer alan bir yeşil alan. Burası aynı zamanda bir deprem toplanma merkezi. İstanbul’da vatandaşın imar sorununu çözmekle, yeşile ihanet etmek aynı şey değil. İstanbul’da bütün ilçelerde vatandaşın imar sorununu çözmek zorundasın. CHP bunun arkasında. Ama ne yapıyorlar, aynı meclisteki torba yasa gibi vatandaşın imar sorununu çözüyormuş gibi, belediye meclislerine de ufak tefek bir iki şey getirip, arada da parkın yeşil alanını, plan değişikliği yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“YAPTIKLARINI YIKIP YİNE BURAYI BU HALE GETİRECEĞİZ”

Kaftancıoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “CHP olarak biz, torba yasa gibi parkı imara, inşaata açanların da yapan kim olursa olsun karşısındayız. O nedenle Çekmeköy Belediye Meclisi’nde meclis üyelerimiz buna hayır dedi. Aynen bir önceki parkta olduğu gibi, yasal süreç devam edecek.

Ben bir vatandaş olarak bu parkın sabah 5’te apar topar iş makinalarını alıp da parkın kapılarını kapatıp, suçluları koruyan anlayış, parkta yapılan işleri kapatıp benim ulaşım özgürlüğümü engellediler. Gidip savcılığa da Anayasal hakkımızı engelleyen her kimse savcılığa başvuruda bulunacağız. Burayı da durduracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar göreceksiniz. CHP iktidarında yaptıklarını yıkıp yine burayı bu hale getireceğiz.”

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