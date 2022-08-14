Kahramanmaraş’ta Suriyeliler konteynerleri ateşe verdi

Kahramanmaraş’ta bulunan Geçici İskan Merkezi’nde yaşayan bir grup Suriyeli çöp konteynerlerini yakarak eylem yaptı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş'a 25 kilometre uzaklıktaki Kapuçam Bölgesi'nde bulunan kampta geçici iskana tabi tutulan tamamına yakını gençlerden oluşan eylemciler, dün gece bir araya getirdikleri çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Ateş etrafında toplanan Suriyeliler çeşitli sloganlar attı. Bir süre devam eden eylem, kamptaki güvenlik güçlerinin müdahale edip ateşi söndürmesiyle sona erdi. Eylem sırasında bazı Suriyeliler’in kamptan kaçarak kent merkezine gittikleri ileri sürüldü. Ancak, bu iddia yetkililerce doğrulanmadı.

2 AY ÖNCE DE BENZER ŞEYLER YAŞANDI

Kahramanmaraş Geçici İskân Merkezi'nde 6 Haziran 2022'de de benzer olaylar meydana gelmiş, Suriyeliler kampta bulunan kendi barındıkları evleri ateşe vermişti. Çoğu poşu takmış çocuk ve genç yaştaki eylemcilere eylemcilere çevik kuvvet müdahale etmiş ve yangın TOMA'lar ile söndürülmüştü.

Kampın tel örgülerini yıkarak kamp dışına çıkan Suriyelilerden bazılarının kaçtığı ileri sürülmüş, olaylara Suriyeliler ile ilgili alınan sınır dışı edilme kararının neden olduğu iddia edilmişti. Valilik ise olayların ardından her şeyin kontrol altında olduğu açıklaması yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Suriye'de Türkiye karşıtı eylemler cuma namazı çıkışında devam etti

İlginizi Çekebilir Suriye'de Türkiye karşıtı eylemler